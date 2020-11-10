台灣醫療科技展12月登場！　游錫堃：大健康產業是未來在全球發展的利基

▲游錫堃出席「台灣醫療科技展」啟動大會記者會。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

2020台灣醫療科技展將於12月3日至12月6日登場，今天舉行展前記者會，立法院長游錫堃表示，台灣醫療科技展短短三年已成為台灣第六大國際會展，不僅是全世界首創，而且獨有的專業展，更是疫情後，我國現在最能夠跟國際合作的利基。

本次台灣醫療科技展共分為8大主題及2大特展，展覽內容橫跨醫療、資訊、通訊、科技等多個專業領域，今年總計有550個參展機構與企業、150個新創繼續團隊、1580個展位，包括國內醫學中心、科技大廠積極參與，規模僅次於國際半導體展。

游錫堃致詞時表示，新冠肺炎肆虐，全球確診人數已超過5千萬人，因病死亡人數已超過125萬人，可說是人類的大浩劫。在此全球大浩劫之中，今天能夠聚在一起舉辦醫療科技展，他感到非常幸福，同時也是台灣的驕傲。

游錫堃指出，台灣不只有半導體產業，大健康產業更是台灣未來在全球發展的大利基，將對台灣經濟發展有很大的幫助。他記得2002年3月生策會剛成立，當時行政院5月正式核定「兩兆雙星產業發展計畫」發展新興產業，且於2003年3月28日核定「新竹生物醫學園區」，由此看起來，不管是台大或是社會各界大家都在努力，經過十幾年來展現成效，他站在立法院的立場向大家的貢獻致上崇高的敬意。

衛福部次長石崇良表示，透過醫療科技展，國內外看到台灣獨一無二的醫療角色，證明「Taiwan Can Help!」迄今展會不僅是海內外複製台灣醫療、智慧輸出的重要平台，更帶動醫療和科技業聯手合作創新，同時也幫助提升國人醫療知能、健康識能，達到真正精準健康。

今天出席展前記者會的還包括國民黨立委張育美、立法院秘書長林志嘉秘、生策會陳維昭監事長、生策會蔡長海副會長、衛福部次長石崇良、經濟部次長林全能等。

生策會副會長、中國醫藥大學董事長蔡長海表示，台灣許多資通訊關聯科技已經在醫療展開實際應用，包括AI與雲端、IoT物聯、感測Sensor晶片、8K顯像技術、5G通訊傳輸、到VR、AR等，這些技術在醫療和健康的應用不再遙不可及，展會上都將開放國人親自體驗。此外，因應精準醫療與精準健康的照護新需求，包括細胞治療與再生醫療、精準基因與癌症檢測等新科技，也都是近年發展迅速、非常有國際競爭力的領域。

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