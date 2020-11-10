熱血哥載員警「上演天龍國追逐戰」　5千人見結局讚爆：人生解鎖

▲原PO透露，員警似乎已跑了一段距離了！（圖／翻攝爆料公社二社）

網搜小組／劉維榛報導

「我是良好市民！」一名男騎士驚呼，日前看到警察在路上跑步，才得知他正在追違規的車輛，而原PO見狀，熱心表示可以載著員警一同追逐，無奈雙方飆車10分鐘，還是給違規民眾落跑了。當下員警直言，放他在原地即可，不過原PO不忍心看著員警走回去，又熱情騎回事發地點，而這篇熱血故事掀起千人讚爆。

北市一名男網友在臉書《爆料公社二社》分享一樁奇葩故事，昨（9）日晚上，他準備騎iRent電動機車回公司時，結果路途中，卻直擊一名警察在路上奔跑，「想說在運動跑步嗎？」觀察一會兒，原PO察覺情況不單純，趕緊催油門上前詢問，雙方對話如下：

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原PO：需要幫忙嗎？



警察：沒關係不用了！



原PO：發生什麼事了？



警察：前面有一輛汽車違規



原PO：在前面喔？那我直接載你去追好了！

由於前方恰巧紅燈，相隔距離也很近，只見員警猶豫一下，下秒才回應「不然載我去追～」接著跨上原PO後座，便上演一場載警的追逐戰。礙於當時正值下班尖峰時段，車子擠得水洩不通，原PO努力追了10分鐘後，無奈違規民眾早已落跑，員警只好放棄表示，「可能彎走了～那你放我在這裡下車...」

不過，滿腔熱血的原PO擔心，員警步行回去實在太遠，乾脆好人當到底，主動要載對方回到原點，而員警也感動直呼，「你方便嗎？好啊！再麻煩你了！」儘管最後沒有追到違規車主，但能發揮市民的小小價值，讓原PO心滿意足直呼，「幫助了那位警察是我最開心的！」

▲原PO暖舉被讚爆！（圖／翻攝爆料公社二社）



滿滿的正能量故事曝光後，掀起近5千名刷讚，「認真的好警察，見義勇為的好市民」、「基層有夠可憐」、「認真執法的警察最可敬！雖然用跑的追，真的有困難，明知有困難還追，真的非常敬佩」、「這是站指揮交通看到違規想攔，來不及牽車吧，謝謝你幫助了他」、「少見了，上次看到一個違規的警察說不用追，追了萬一發生什麼事沒必要，有密錄器就可以了」、「人生解鎖了捏，載警察追逐戰」、「社會上你這種人很少了，警界裡這種人也很少了」。