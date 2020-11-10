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屏東警診斷治安！校園內外巡察強化安全　讓學生安心家長放心

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▲屏東縣里港警分局長楊龍祥等人到轄區內大仁科大等校園、週遭進行安全巡查勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局長楊龍祥等人到轄區內大仁科大等校園、週遭進行安全巡查勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前發生的馬來西亞籍女大生在台遇害事件，引發民眾對校園安全產生疑慮，屏東縣里港警分局分局長楊龍祥為強化校園安全，到轄區大仁科技大學及屏北高中做校園安全檢測並規劃聯合巡查勤務，強化勤務作為，嚇阻不法行為，預防似類案件發生，確保校園師生安全。

▲屏東縣里港警分局長楊龍祥等人到轄區內大仁科大等校園、週遭進行安全巡查勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼校園安全巡查。

▲屏東縣里港警分局長楊龍祥等人到轄區內大仁科大等校園、週遭進行安全巡查勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局分局長楊龍祥日前率同副分局長林宏原、組長陳豐盛、偵查隊副隊長陳賜明、新圍所所長伍博隆、無毒校園專責警力及治安風水師等人前往轄區大仁科技大學及屏北高中會同校方人員就校園安全環境做全面性檢測，除針對校外學生宿舍及校園周遭增設巡邏箱加強巡邏、守望外，就學校照明、監視器、校園環境評估並做出建議，以提升學校自我防護能量。

另規劃校園安全聯合巡查勤務，會同校外會、大仁科技大學學務長、校安中心教官及里港分局志工共同執行聯合查察，前往校園周遭治安死角、學生校外宿舍及有安全疑慮處所（網咖、電子遊樂場、複合式KTV）等治安熱點全面清查，維護校園周邊安全。

並到校外學生宿舍關懷住宿學生，向學生宣導夜間結伴同行及注意周遭可疑人士外，並要求宿舍負責人加強門禁管制、加裝夜間燈光、監視器及過濾承租人等安全措施，以保護住宿學生安全，期做到讓在外學生感到安心、家長放心的目標。

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