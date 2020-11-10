廣州「雨夜屠夫」變態殺人！性侵殺害19女棄屍　玻璃瓶泡性特徵

▲1990年2月至1994年9月，廣州市連續發生了19起女性遭強姦殺害的案件。 （圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

1990年2月至1994年9月，廣州市連續發生了19起女性遭強姦殺害的案件，其中有18起被棄屍於野外，於是，廣州市區魔鬼殺人的謠言四起，廣東省公安機關因此承受了很大的壓力，面臨著嚴峻挑戰，誰都不會想到，有著廣州版「雨夜屠夫」之稱的羅樹標由此拉開序幕。

根據警方在發現遺體的現場勘驗，死者均為年輕女性，推測多為其他省分到廣州工作的女子，其中有些可能是應召女郎。死者均被勒頸窒息死亡，大部分屍體用大小相近的麻袋包裝，用貨車運載，棄屍地點多為偏僻的路旁或垃圾堆，兇嫌的殺人手法、包裝屍體用的物品和棄置的方式都十分相似。

1994年9月19日上午8點，海珠區公安分局新窖鎮派出所所長陸廣容接獲一名叫做黃艷紅的女性報案，她表示昨天深夜在火車站被一名男子挾持，被搶走錢包並險遭殺害，經過警方搜索盤查，鎖定嫌疑人羅樹標，經黃艷紅辯認，確定羅樹標就是挾持她的犯人並將他拘捕。

警方隨後到羅樹標家中搜查，發現他的床鋪堆放一堆女性衣物和上百件有穿過的女性內褲和胸罩，更可怕的是，在一個上了鎖的大衣櫃中，他們發現了10多個巨大的玻璃瓶，裡面浸泡著被割下的女性乳房和陰部，還有一個用鐵絲製作的女性模型，身上赫然披著多塊縫合起來的人皮，經進一步盤查審訊，證實羅樹標就是犯下連環姦殺棄屍的兇嫌。

▲廣州版「雨夜屠夫」羅樹標。 （圖／翻攝自騰訊新聞）

羅樹標，1954年8月20日出生，廣州市人，曾有多次盜竊行為，高中畢業後當過木工，1974年，他因盜竊被送勞動教養2年，1977年，他又犯下盜竊案當時還被女屋主發現，當下羅樹標竟殺害對方並逃脫，直到1979年，羅樹標又因盜竊被送勞動教養3年，1982年，羅樹標獲釋後結婚，先後生有1子1女，沒想到在1983年2月，他又因盜竊被判有期徒刑5年。

據羅樹標表示，從1987年刑滿獲釋之後，他經常觀看色情、暴力的影片，深受香港、被稱為「雨夜屠夫」的林過雲影響，為了發洩性慾四處偷竊女性衣物，但似乎仍無法滿足他的慾望。

羅樹標第一次犯下姦殺案於1990年2月7日，當晚，他將一名女子騙上車載至琶洲乳牛場進行強姦，因遭到對方強烈反抗，是將她殺害後姦屍，最後將他的遺體後棄屍在路邊。後因警方未能察覺到他便心存僥倖多次犯案，在殺人後將屍體帶回家進行肢解並記錄，以供以後觀賞。經歷4年半，1643個日與夜，姦殺多名女性的「廣州雨夜屠夫」終於落網，根據羅樹標的證詞和法醫鑑定，確認羅樹標犯下19起案件，殺死18名女性。

。

延伸閱讀

▸ 變天！冬衣準備好 今夜明晨東北風最強 低溫降至18度

▸ 母憑子貴跑到第一位！田中女子半馬抓包代跑 恐禁賽1年

▸ 德國冷凍豬腳傳播！ 天津市爆發新冠肺炎本土疫情