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台大也有logo了！「21條線」排出簡約傅鐘21響、椰林大道

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▲▼台大公布logo。（圖／台灣大學提供）

▲台大公布logo。（圖／台灣大學提供）

記者許展溢／台北報導

台灣大學今（9日）舉辦「世界百大，蓄勢待發」媒體茶敘，由校長管中閔分享日前首度進入世界排名雙百大的喜訊，同時也由行銷中心執行長林俊昇發表「全球形象策略」，宣布這將是台大創校以來的重大里程碑，也是台灣高等教育界首創之舉，對台大、台灣高等教育發展，以及台灣未來的國際影響力都有深遠的意義。

管中閔表示，今年是台大具歷史性的一年，根據最新公佈之2021年QS世界大學排名與THE泰晤士高等教育世界大學排名，台大分別拿下史上最佳的第66名與第97名佳績，為台灣高等教育學府首度進入世界排名雙百大，這不但肯定了台大在教學、研究、國際化等方面的努力，更為台灣的能見度及國際影響力持續奠基，台大將致力於以創新思維，鼓勵學生多元探索、勇敢跨界，走向全球。

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▲▼台大公布logo。（圖／台灣大學提供）

▲管中閔表示，今年是台大具歷史性的一年。（圖／台灣大學提供）

為深化國際對台大認識，台大今日也首度發表其「全球形象策略」，並分享「新增形象識別動畫」作為首部曲。林俊昇說，規劃執行全球形象策略，在世界名校間已是行之有年的作法；藉由識別、設計、視覺呈現、形象影片、網站體驗與NTU 品牌產品策略，讓更多人感受到台大的精神，更期待藉此與國際名校並駕齊驅，提升台大和台灣的國際能見度和影響力。

林俊昇指出，台大「全球形象策略」將呈現出台大「思辨、連結、影響力」的精神，及自由多元、勇於創新改變的特質，台大也將於創校92年校慶當日（11月15日）進行「全球形象影片」首映，並於當日正式啟動「新增形象識別」。台大將採用美國麻省理工學院（MIT）模式，除保留原經典校徽用於各種正式文件中，同時發展「新增形象識別」。

▲▼ 台大logo。（圖／台灣大學提供）

▲台大logo。（圖／台灣大學提供）

林俊昇進一步說明，設計理念巧妙運用台大建築經典十三溝面磚的簡約線條元素，意涵意義深遠，用21條線融合台灣第一學府、傅鐘21響、椰林大道與總圖書館等台大經典特色，詮釋台大傳承精神，同時兼具國際感，呈現台大接軌國際的卓越與影響力，將與象徵傳統與傳承的台大校徽並行，共同演繹台大的精神內涵與全球形象。

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