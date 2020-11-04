爸媽控制狂！台大男「打電動2小時」被拔插頭…暴怒：不在乎情面了

▲打電動2小時卻被爸媽拔插頭。非當事人。（示意圖／Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

「既然如此我也不用在乎甚麼情面了！」台大一名男大生從小就受家人掌控，爸媽要他認真讀書、不玩社團、考好大學他都照做，他幾乎沒怨言，只希望自己在家的時候能有2個小時自由時間，放鬆地投入在電玩世界，然而連這點權利都被爸媽剝奪，「說過多少遍，不要直接拔插頭對主機會很傷，你們有一次聽進去嗎？」

原PO在Dcard表示，他考上台灣大學以後，爸媽禁止他參加任何社團活動，要他專心唸書將來有個好出路，他為了貼補家用還半工半讀當家教，「我之所以做這一切，就只是想要在家安安靜靜地打兩個小時的電腦」，他最大的娛樂消遣就是打電動，爸媽卻多次直接拔掉他電腦插頭，令他實在忍無可忍。

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▲不去上學只是害自己前面的努力白費。非當事人。（示意圖／pakutaso）



日前電腦插頭再度被爸媽拔掉，他理智線斷裂地說「從明天起學校我不去了」，過去苦讀的科目就讓教授當掉也無所謂了，他總是迎合父母過得太辛苦，「反正那張成績單的功用，除了拿來讓你們成為飯局上的談資，一點意義也沒有。」

網友回應，雖然原PO現在感到很憤怒，但已經一路拚到台大了，不去上課只是害自己前功盡棄，用這種方式和爸媽賭氣只會傷到自己，「兄弟，你這樣只是傷到自己而已，考試還是去考吧」、「搬出去住啊，都成年了」、「氣歸氣還是去上課吧！反正未來你獨立了盡量減少往來就好」、「這以暴制暴沒有用呀 ，學校不去對你能有什麼好處？」