快訊／台大校長管中閔被控違法兼職　北檢「查無不法」9件全簽結

▲台大校長管中閔兼職案，檢察官查無不法。（資料照／翻攝自YouTube／頻道臺大）

記者劉昌松／台北報導

台大校長管中閔2年前獲遴選後，一度遇上教育部拒發聘書的「卡管事件」，不少民眾也向台北地檢署檢舉，管隱匿到台哥大兼職擔任董事、未經核准赴陸授課，涉及偽造文書、背信等多項罪名，但檢察官調閱管的出入境紀錄，並傳喚相關證人後，認為全案查無不法事證，將9件案件簽結。

管中閔在2018年1月5日獲得台大遴選委員會遴選為新任校長，但因民進黨政府不滿，教育部拒發聘書，一直到2018年12月24日，教育部長的葉俊榮才宣布「勉予同意」，2019年1月8日管中閔正式上任。

而北檢從在2018年開始，就接到許多民眾檢舉，陸續分9件他字案展開調查，其中包括管被指參與遴選時，隱匿曾到台哥大兼職董事的經歷，涉及偽造文書等罪，但檢察官調查，管任台哥大董事時，只是台大教授，沒有兼任校務行政職，且有請台哥大回饋學校，所有程序都依校方相關兼職規定辦理。

檢察官認為，管有權製作自己的履歷文件，並沒有使公務員登載不實等問題，至於管被指違法赴陸授課部分，經查管在因公職等因素受管制期間，都沒有未經核准擅自出境等紀錄，查無違法情事，因此在日前將所有相關案件全部簽結。

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