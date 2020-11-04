台清交成攜手入「全球最佳聲譽大學排行榜」　台大升到第40

實習記者陳培鈞／綜合報導

全球最佳聲譽大學排行榜2020（The World Reputation Rankings）今公布，台灣共有四間大學入榜，其中台大排名第40，為台灣大學之最。

全球大學聲譽排行榜，今年首度將排名從100，新增至全球前200名聲譽最傑出大學。哈佛大學蟬聯冠軍，二、三名由麻省理工學院和史丹佛大學再次拿下，英國的劍橋和牛津大學位居第四、五名，英美名校幾乎佔據榜單前十名。

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▲台灣大學榮獲，全球最佳聲譽大學排行榜第四十名。圖為疫情時台大校園進行人員管制。（圖／記者蔡紹堅攝）

第六到九名分別是，美國加州大學柏克萊分校、普林斯頓大學、耶魯大學，以及加州大學洛杉磯分校。排名第十的東京大學，是亞洲排名最高的大學；芝加哥大學從去年的第十，掉至第十二。

第十一名到二十名依序是，加州理工學院、芝加哥大學、北京清華大學、哥倫比亞大學、密西根大學、北京大學、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、倫敦大學學院（UCL）、約翰霍普金斯大學，美國賓州大學與加拿大多倫多大學並列第二十。

▲台大獲選為全球最佳聲譽大學第四十名。（圖／截取自2020全球最佳聲譽大學排行榜）

台灣今年有四所大學上榜，台大第40排最高，成大、交大與清大都落在151至175名的區間。去年台灣僅台大上榜，排名落在51至60，今年不僅入榜校數增加，排名也有提升。

泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）指出，全球大學受疫情影響，多數學校採用線上教學，今年的大學聲譽排行格外重要，疫情成為左右大學聲譽的重要因素。