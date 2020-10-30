台大研究生燒6機車賠償出爐　他認了「看到foodpanda毛線頭」想燒

記者黃翊婷／綜合報導

彭姓、許姓台大研究生29日清晨從夜店返家，臨時起意拿出打火機燒路邊機車後座的毛線頭，沒想到火勢一發不可收拾，連燒整整6輛機車。雖然幸運沒有造成人員傷亡，但警方估計，總賠償金額可能高達20萬元。

▲6輛機車中有5輛被燒到剩骨架。（圖／記者游宗樺攝，下同）

台北市復興南路二段340巷內29日清晨突然發生機車火警，附近住戶被從睡夢中驚醒，發現屋外失火了，立刻報警求助。警消清晨5時9分獲報到場後，立即拉水線救火，所幸火勢迅速被撲滅，未造成人員傷亡，但現場一共有6輛機車遭燒毀，其中5輛被燒到只剩骨架，另1輛則是坐墊毀損。

但好好停放在路邊的一排機車怎麼會突然起火，警方調閱附近監視器畫面過濾，立即鎖定兩名男子涉有重嫌，隨後也將他們帶回派出所調查。原來，彭姓、許姓台大研究生當日清晨酒後從夜店返家，途中看到一輛「熊貓」（foodpanda）外送機車的後座露出毛線頭，許男一時覺得好玩，於是拿出打火機燃燒毛線頭想要惡作劇一下，沒想到卻燒壞6輛機車。

▼▲許男聲稱平時看到毛線頭就會燒掉，沒想到會因此闖禍。

警方向《自由時報》透露，許男供稱是中午看到新聞才知道闖下大禍，因為平時看到毛線頭就想燒掉，當時才會拿出打火機點火，但有留在現場確定火熄滅了才離開；不過，事故已經造成，警方初步推算，若以每輛3萬元的中古車來計算，兩人的「一時好玩」恐怕得賠償無辜車主們大約20萬元。

據了解，警方訊後將依公共危險罪嫌將彭、許兩人移送法辦。

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