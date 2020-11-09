男大生化骨水狠殺老翁　「有精神病」輕判15年定讞

記者吳銘峯／台北報導

高雄醫學大學林姓男大生2018年間為爭搶文化中心涼亭來練舞，竟推打8旬傅姓老翁，被依《社維法》裁罰。男大生懷恨在心，竟以俗稱「化骨水」的氫氟酸攻擊潑灑老翁，老翁疼痛難忍，頭、胸冒出白煙，勉強行走100公尺後，因傷勢過重倒斃在人行道上。最高法院審理後，採信二審見解，將他判刑15年定讞。

這起駭人聽聞的案件發生在2018年8月21日上午，當時18歲的林男因7月間在高雄市立文化中心涼亭練舞，而與在長期在涼亭打太極拳的傅姓老翁口角，林男將老翁推倒在地。雖然老翁不願提告，但警方仍依《社會秩序維護法》函送林男，林男在案發前不久收到裁罰3000元的裁定，林男不滿，存心報復。

▼「化骨水」殺人，林男才剛考上醫學大學就犯案。（圖／翻攝林生臉書）

案發前一天，林男謊稱要做實驗，以醫院的統一編號從化工材料行買到列管的「氫氟酸」，接著調製成可致人於死的強酸「化骨水」。案發當天一早，他帶著電擊棒與化骨水到涼亭找老翁，雙方一言不合吵了起來，林男隨後取出化骨水朝老翁潑灑。老翁疼痛難忍，頭、臉、後腦、肩膀、胸部的傷口不斷冒出白煙，老翁哀號，跑出100公尺後，終於不支倒地，送醫急救仍不治身亡。林男遭逮捕、羈押，並依「殺人罪」提起公訴。

法院審理時，林男否認具有殺人故意，辯稱只是要嚇嚇對方，只有傷害故意；另外也提出精神抗辯，要求輕判。但一審法院認為他行為時思慮清楚、行兇手段殘忍，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴二審，高雄高分院審理後，認為他罹患「邊緣性人格障礙症」與「持續性憂鬱症」等精神疾病，長期受精神疾病所苦；且他犯案時年僅18歲，並無任何前科，也非窮凶極惡之輩，本次悲劇應為偶發事件，且事後法院民事判決他與父母應連帶賠償235萬餘元後，林家已如數匯款給付。二審因此認為他犯後態度良好，改判15年。全案再上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。

「氫氟酸」為無色且具有刺激味的中強酸液體，而氟離子最喜歡與「鈣」結合，液體滴到皮膚不僅會「往骨子裡鑽」，還會造成低血鈣和低血鎂，並影響神經與心臟循環系統，最終導致器官衰竭死亡。而「氫氟酸」製成的「王水」又稱為化骨水、蝕骨水、白骨酸，很多電影情節都會把化骨水做為滅屍手段。

▼恐怖高材生「化骨水」殺人！練舞爭場地互摃 太極阿伯全身冒白煙慘死。（圖／翻攝林生臉書）