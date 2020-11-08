屏東男4度酒駕！檢：「5年內3犯」不准易科罰金...法官說可以

▲屏東地院撤銷檢察官不准宋姓男子易科罰金的處分 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣宋姓男子第4次酒駕，被法院依公共危險罪判處有期徒刑6個月，得以每1000元易科罰金，屏東地檢署執行檢察官以他5年內3犯酒駕犯行、酒測值達1.45毫克且發生交通事故，仍未警惕，不執行宣告刑，難以維持公共秩，不准易科罰金，發監執行，他不服，委任律師向法院聲明異議，法官認檢察官指揮未當，撤銷原處分，准予易科罰金，檢方還可以抗告。

據悉，宋姓男子於2015因公共危險罪，被判刑3個月；2017年間再犯公共危險罪，被判刑4個月；2018年3犯公共危險罪，判刑5個月，這3次，檢方均以每日1000元准予易科罰金。2020年4犯公共危險罪判刑6個月，易科罰金以1000元折算一日。屏東地檢署通知他到案執行，檢察官不准易科罰金，發監執行。

他不服，委任律師向屏東地院聲明異議，律師異議書說，按准駁受刑人易科罰金的之執行，現行法規定及實務上固認為屬檢察官裁量權；但檢察官不准受刑人易科罰金決定，將直接造成受刑人入監服刑的效果，為剝奪人身自由之處分，比搜索、監聽對於人權的侵害更為嚴重。該案檢察官不准聲請人易科罰金，將聲請人發監執行，受刑人人身自由立即被限制且可長達6 月，與之相較，偵查中檢察官認被告有聲請羈押之必要，至多亦僅能聲請法院羈押被告4月。

因此，檢察官不准易科罰金之指揮命令較檢察官聲請羈押，對人權的侵害更甚。且案件審理中，檢察官不積極論告，甚至判決得易科罰金後亦不上訴，待判決確定後，再由執行檢察官個人獨斷認定不得易科罰金。如此，非但違反檢察一體原則，也不尊重法院的判決，更是對人權的嚴重侵害。

法官審理後表示，該案於簡易處刑判決時，法官已知悉聲請人已是第4次酒駕犯行而認定為累犯，因此判決6月有期徒刑，且得以每日1 千元折算日易科罰金。

執行檢察官於地院諭知聲請人得易科罰金的判決確定後，並無其他難收矯正或難以維持法秩序之特別情況下，僅以「被告5年內3犯酒駕行，酒測值過高且發生車禍」等已經偵查檢察官及法院審酌的理由，即不准受刑人易科罰金，亦未給予聲請人陳述意見及易服社會勞動機會，非但有違上開最高法院判決意旨，更將檢察官的執行指揮命令凌駕於法院的判決，違反法律保留原則，自非適當，撤銷該處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲Her今天推出「蘭蔻超未來肌因活膚露」100ml大容量，原價5380元，特價3511元