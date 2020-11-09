拜登與習近平8年前一起吃巧克力！一個親手奉上、一個連吃兩塊

▲習近平拿起拜登遞來的巧克力品嚐。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden）對中國大陸的態度備受關注，其實早在8年前，拜登就曾與時任大陸國家副主席的習近平有過近距離互動，當時兩人在一場活動上共吃巧克力，拜登還親自將巧克力遞給習近平享用，氣氛非常融洽。

根據《中新社》報導，習近平2012年2月17日率江蘇省、湖北省、福建省等省的書記與省長赴洛杉磯，參加中美省州長會面，當時擔任美國副總統的拜登，也帶領加州、夏威夷州、蒙大拿州等州的州長出席。

習近平與拜登都在會議上致詞，習近平更在過程中「脫稿」表示，他看到夏威夷州的州長拿了一盒巧克力，剛才也送了他一盒，他發現，去夏威夷旅遊的中國遊客，回來時都會帶著巧克力。

夏威夷州的州長聽到這段話後，立刻從桌上拿了一盒巧克力，向習近平表示，「如果你喜歡，可以吃一顆！」拜登見狀，隨即把該盒巧克力接過，拿了一顆放到嘴裡，還露出陶醉的表情。

▼拜登與習近平一同造訪國際學校，舉起象徵中美關係友好的衣服。（圖／達志／美聯社）



隨後，拜登又把手上的巧克力遞給身邊的習近平，不過，習近平因為還在致詞，並沒有接過拜登手上的巧克力，而是承諾「一會兒會吃一塊」。

習近平致辭完後，立刻拿了一塊巧克力展示，然後塞進嘴裡品嚐，令拜登與在場眾人大笑了起來，習近平吃完一塊，又再拿了一塊放入嘴中，並將剩餘的巧克力傳給在場其他省長、州長。

《中新社》還在報導內提到，一名多年觀察中美外交的大陸資深記者表示，過去中美之間很多會議雙方大多比較客氣，有時甚至還有交鋒，類似這種在正式場合一邊吃東西、一邊開會的情況，在中美外交史上問所未聞，說明與會雙方關係的融洽，只有「朋友之間」才會如此放鬆、自然，甚至不用顧及禮儀。