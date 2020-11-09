希拉蕊笑了！祝賀拜登打敗川普　將代表紐約州投下選舉人票

▲ 前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國大選最終在台灣時間7日畫下句點，由民主黨籍候選人拜登與副手賀錦麗勝出，雖然官方尚未公告勝選消息，但許多國際社會上的政客已經紛紛獻上祝福，其中包含4年前被川普打敗的美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。她表示，自己將代表紐約州投下選舉人票給拜登。

據悉，在美國的選舉人團（Electoral College）制度中，一個州為一個選舉人團單位，各州的選舉人數意即該州在參、眾兩院議員總人數，目前現有538位選舉人，由全美100位參議員與435位眾議員，外加首都華盛頓特區特有的3張選舉人票所構成。

希拉蕊在台灣時間8日凌晨發文表示，選民們選擇了拜登和賀錦麗成位下一任總統和副總統，這是場歷史性的大選，拒絕了川普，同時也揭開美國的新一頁，感謝所有幫助實現這一項目標的人，願共同向前進。

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

根據福斯新聞報導，希拉蕊在10月底就透露，她是538位選舉人之一，屆時拜登如果當選，她將會代表紐約州29名選舉人之一投下選舉人票。

回顧2016年的美國大選，當時自由派民主黨籍參選人希拉蕊以48.18％的民選得票率輸給共和黨籍的川普；而川普則以46.09％的民選得票率拿下304張選舉人票，順利入主白宮。

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