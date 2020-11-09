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拜登是「跛腳總統」 ！台海緊張爆失控危機　前防長揭關鍵原因

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▲▼習進平、蔡英文、拜登。（合成圖／新華網、ETtodayy資料照、路透）

▲美國總統大選結果牽動美中台關係，由左至右依序為習進平、蔡英文、拜登。（合成圖／新華網、ETtodayy資料照、路透）

記者曾羿翔／綜合報導

美國總統大位最終由拜登拿下，前國防部長楊念祖就指出，即便拜登勝選「也會是跛腳」，因為參眾議院的席次對民主黨不利，導致很多施政無法順利推行。他還表示，這次美大選後，川普主義不會就此消失，甚至可能會有2.0，例如白人至上，且川普到明年1月20日仍是總統，川普是麻煩製造者、衝突煽動者、群眾分裂挑動者，會給美國帶來動盪不安。

根據中評社的報導，楊念祖還強調，過去一段時間台海周邊緊張，北京、台北、華盛頓主觀上都不希望發生軍事衝突，但客觀上都放任各取所需，美中台三方積極透過軍事手段來釋放對自己有利的政治訊息，且都是短線操作，這種操作凸顯出三邊處理和平穩定問題是沒能力的，任緊張情勢失控會增加台海的動盪，這問題沒答案，也沒人要處理。

▲▼史上最短命閣員、前國防部長楊念祖（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲前國防部長楊念祖（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

針對美中關係，楊念祖則說，拜登團隊如想要做出建設性作為，來減緩美中矛盾，就要趕快提出新論述，現美國人反中的民意不斷上升，川普過去說中國大陸是敵對勢力，現在只剩下「中國是不是美國的敵人」問題，這就大條了，下一步是要和緩？還是美國價值觀裡面中國就是敵人？拜登要解決此問題，不然很多事無法推動。

楊念祖還說，美國在未來半年內還很不安定，不管誰當領導者，都需要想辦法再讓美國恢復元氣。據了解，川普得知拜登當選後情緒相當低潮，多次在推特上發文稱自己才是擁有合法選票的總統，依舊繼續抗議選舉有詐欺，同時也將拒絕參加明年1月的新總統就職典禮。

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