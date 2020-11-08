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如果台灣是「美國的一州」川普會死更慘 　網：用美國人思維投票

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▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲如果台灣是美國的一州，其實川普只會死得更慘。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

2020美國總統大選結果對於台灣局勢相當關鍵，也是台灣民眾有史以來最關注的一次大選，由於台灣的民眾大多表態支持川普，所以也讓很多人戲稱川普會輸掉，是台灣州的選舉人票還沒開出來。但是在PTT上也有網友分析，如果台灣是美國的一州，投票思維將會完全改變，其實要用美國人的思維，來看待這個假設性的問題。

首先對於台灣如果是美國的一州，是否能夠改變川普的選情，必須先定義台灣會有多少張選舉人票，以台灣2300多萬的人口數，將會是僅次於加州、德州的第三大州，略大於人口2100萬、選舉人票29張的佛羅里達，所以可以推測台灣的選舉人票大約30~32張，以這次大選290:214的結果，即使台灣32張票加給川普也還是敗選。

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden。（圖／路透社）

▲如果中國威脅的理由消失，其實對很多台灣人而言可能兩個都投不下去，或者投偏左派的民主黨。（圖／路透社）

其次還有網友在PTT分析，台灣會這麼挺川普，就是因為台灣不是「台灣州」，因為面對中國的威脅，大家都希望共和黨能夠幫台灣，但是如果台灣已經是美國的第51州，中國經濟上不會單獨威脅台灣，飛彈對著台灣也等於對著美國，所以台灣反對中國的理由也消失，因此要用美國人的角度思考投票，「想想如果我是美國台灣州人，嗯......可能兩個都投不下去吧」。

網友在推文中表示，「沒有政治威脅，又在中國旁邊，當然是人民幣真香」、「變成超級親中州+1」、「你說的好像很有道理，如果已經是美國了那中國就不會打，那大部分的人應該會想要賺中國的錢」、「那是因為川普可以制裁中國，不然以這麼左的台灣風氣，可能也是支持民主黨居多」。

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