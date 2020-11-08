拜登將聯歐制中　陸「網紅」分析師任澤平：中美博弈有長期性

▲拜登、賀錦麗勝出美國總統大選。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統大選由民主黨拜登勝出，在中國有「網紅分析師」封號的恒大經濟研究院院長任澤平，8日透過其宏觀分析團隊發表解析，認為在對中國的影響尚，雖中美貿易摩擦有望階段性緩和，但整體中美博奕具有長期性，拜登有可能聯合盟國制衡中國，「歐盟會是他們的首選。」

任澤平曾任大陸國務院研究中心，後任方証證券首席經濟學家，2017年以1500萬園人民幣年薪轉任中國房地產巨頭、恒大集團首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長。11月8日，該團隊以「拜登當選對美國、中國及世界的影響」發表分析報告。

任澤平指出，在對內政策如防疫上，拜登將修正川普時期的不當措施；基礎建設、稅收等內政方面，將建立現代化基礎設施、提高富人和大企業稅收、重視新能源、實施評價醫療法案、提出擴大短期就業補償規模等，預測拜登當選後的美國經濟有望加快恢復，但深層次社會問題仍難以解決，譬如貧富分化與社會撕裂問題。

對外政策上，任澤平分析，貿易上，拜登不支持使用關稅武器，傾向聯合盟友對他國施壓；地緣政治上，拜登將重構盟友關係，如朝結束阿富汗和中東戰爭，堅持朝鮮半島無核化方項推動等。

因此，任澤平宏觀團隊認為，拜登當選後的世界局勢或更穩定，但美國的霸權主義思維不會變。拜登支持自由貿易、WTO多邊體系，有望推動全球和區域貿易關係修復。

在對中國的影響上，任澤平坦言，中美貿易摩擦有望階段性緩和，但從拜登發言來看，未來中美經貿可能更多是「全球貿易規則與競爭力」的比拚，非關稅戰。他說，「我們要清醒認識到中美博弈具有長期性，雙方都要保持克制和遏制。」

任澤平表示，拜登有可能聯合盟國製衡中國，歐洲會是首選，預計中美仍會在在科技領域面臨激烈交鋒，網路安全方面也值得關注。

任澤平建議，中國最好的應對是以更大決心和更大力度推動改革開放，加快推動新型城鎮化、全面放開並鼓勵生育，構建國內、國際雙循環戰略。

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