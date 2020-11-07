新北女深夜遭跟…狂奔逃命！事後抖喊：險變女大生案2　警方回應了

▲新北女深夜返家被陌生男子跟蹤，甚至還轉身追她，嚇得她趕緊報警，事後PO臉書提醒網友注意。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳韻如／新北報導

台南長榮大學日前發生女大生遭擄殺案件，造成社會一片譁然！然而，新北是永和近日疑似發生類似案件，讓一名女子嚇得在臉書上PO文提醒，並表示，「我希望我家這能加強巡邏」。對此，永和區公所工務課表示，將會立刻前往勘查，並與當地里長、居民討論是否增設路燈。

原PO7日上午在臉書社團《我是永和人》PO文述說自己的遭遇，讓她嚇得直呼，「現在的治安狀況真的差到不行，差點看不見明天的太陽」。原PO表示，自己在永和保安路附近，但偏偏一條路上頭、尾都有路燈，而她就剛好住在中段沒路燈的地方。

原PO提到，自己深夜一如往常下班停好車準備回家，一名陌生男子就跟著走在同條路上，原本各自走在馬路兩端，但對方卻越走越近，直到她快到家時拿出鑰匙，男子竟突然轉身追她，讓她嚇得拔腿狂奔，但當她想拿出手機蒐證時，又因住處附近沒有路燈，導致光線不明拍不出來，她只好趕快報警求助，所幸當時警方很快趕到現場，詢問完後陪同她返家，才結束這場魂。

原PO事後指出男子特徵，身高約莫170公分，全身散發臭氣，像是遊民。原PO最後驚魂未定表示，「會不會又是模仿效應，差點變成台南女大學生事件2，我希望我家這能加強巡邏，還有落單女子深夜回家一定要小心，最好可以友人陪同。今天真的眼睜睜印證了一句名言，「深夜問題多」回家最好…」

這篇貼文貼出後，不少網友見狀也嚇傻，紛紛留言，「隨身帶哨子跟防狼噴霧」、「希望警察重視，不要鬧出人命才來處理」。此外，也有不少網友紛紛表示，自己也曾碰過類似事件，提醒網友要注意。

對此，警方調查表示，事發當時女子相當驚恐，警方於是護送其返家，並且沿路安撫情緒，另外也調閱監視器畫面調查，但並未發現男子有尾隨情勢，也未有肢體接觸，目前已擴大調閱監視器，以釐清男子身分及案情，另外該處周遭也已設置2處巡邏箱，並會加強巡簽，而針對路燈部分，也已向區公所反映加裝感應式照明設備

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

快訊／史上最大宗！開發公司走私制式子彈「10萬↑顆」 警機場攔截

打狗被制止！南投男鐵椅暴砸85歲嬤 見倒地狠踹頭…她雙手骨折重傷

萌兔遭虐再被「5樓丟下」慘死！林口女起底 貓狗全關屎堆…網怒炸