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東森自然美大步跟上「十四五」主旋律　瞄準小資市場祭出「組合拳」

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▲東森自然美攜明星獲獎商品參加進博會。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美搶攻年輕消費市場及小資族群。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

中共五中全會結束後，關係到未來五年社會經濟發展方針的「十四五規劃」建議正式出爐，在完成全面建設小康社會的過程中，提升消費水平及完善消費市場成為指標性的發展重點。在消費群體上，大陸白領、粉領及年輕族群的消費實力不斷提升，逐漸成為最具消費力的族群，其特點在於物質生活滿足後，朝向精神生活的追求，進而刺激旺盛消費力。

▲東森自然美THE PURE LOTUS系列。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美從韓國濟州島代理進口的THE PURE LOTUS系列。（圖／記者魏有德攝）

東森自然美在創新求變的前提下，除維持既有特色，也搶攻年輕消費市場及小資族群，包括Bio up法妮迪、電商經營模式的THE PURE LOTUS及替粉領族群量身打造的益生菌健康食品系列。其中，Bio up的產品針對學生及小資族，相對於中高價位的自然美產品而言，價格相對親民。同時，主攻年輕線的Bio up美容院，可以滿足白領女性有效利用瑣碎的時間，兼顧事業及對於美的追求。

至於THE PURE LOTUS系列則是從韓國濟州島代理進口，除包裝設計年輕有質感，產品內容嚴選濟州島蓮花，綠茶、迷迭香、庫拉索蘆薈、橘皮、米、野梧桐及胭脂仙人掌果等八種珍品，採用48小時低溫冷風乾燥技術，即時提取製造，天然純淨。在新冠肺炎疫情期間，THE PURE LOTUS系列藉由跨境電商模式，鎖定年輕客群，未來也將進一步擴大規模，提前搶佔市場。

▲東森自然美複合益生菌粉末。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美複合益生菌粉末。（圖／記者魏有德攝）

對小資女性而言，從外而內的全方位養護意識興起，成為東森自然美著重的另一個目標之一，目前在大陸有4個健字頭的保健品，尤其是益生菌系列建立起良好口碑，大健康市場逐步成形，加上後疫情時代來臨，專家預估，未來小資族群會投注更多金錢在健康保健上。

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