東森自然美益生菌「入口即化」　由外而內「大健康」零死角

▲東森自然美複合益生菌粉末。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

東森自然美攜眾多明星商品參展第三屆進博會，除「NB-1胜肽水光微導系列」、THE PURE LOTUS等著重「外在美」的主力產品，著重內在保養的益生菌也在展會中亮相。憑藉健康、純淨無負擔美容的東森自然美，為打造由外而內全方位呵護效果，近年也投入健康食品研發，在全球預防保健意識提升的大環境下佈局「大健康市場」。

▲暢美力益生菌拿下2020玉山獎最佳產品獎。（圖／東森自然美提供）

大陸近年生活品質提升，民眾對健康養護的觀念也逐漸升高，「大健康」在一般民眾在追求物質生活的前提下，從名詞衍變成動詞。大陸透過政策支持，培養民眾對大健康的意識，老年人注重身體保健、幼兒重視健康發展，對女性而言，維持良好的身體「內循環」，由內向外零死角養護，「自然・美」便能體現在精氣神各方面，獲得最佳效果。

為使健康食品系列能搶先佈局大陸大健康市場，東森自然美投入超5,000萬打造亞洲最高規格生技研發中心，擁有來自哈佛、台大、成大、弘光科大等博士級專家學者組成的超強顧問團，益生菌家族中的暢美力益生菌一舉拿下2020玉山獎最佳產品獎，便是外界對於東森自然美用心投入及產品信譽的肯定。

▲進博會嘉賓至東森自然美展位體驗入口即化的複合式益生菌。（圖／記者魏有德攝）

這次在進博會上參展的複合益生菌粉末十分細緻、入口即化，能使腸胃迅速吸收，達到最大功效。相較傳統益生菌粉末容易黏牙，現場試用的民眾表示，「小包裝能直接倒進嘴裡，還不用對水喝，對於上班族而言相當方便，口感酸酸甜甜，也比較容易被接受。」

大陸進入後疫情時代，等待健康產業的是民眾加倍重視身體預防保養的黃金機遇，再加上老齡化人口增加、中產階級形成形成的小資市場，成為大健康產業發展與創新的推手。