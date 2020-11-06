影／東森自然美與海南達成戰略合作　佈局自貿港免稅店

記者魏有德／上海報導

東森自然美今（6）日於上海進博會與海南簽下戰略合作意向，透過採購方案，將產品及品牌進一步推送至海南，以此為基礎，面向大陸市場。東森自然美執行長林燕玲表示，海南自由貿易港及離島免稅店等政策，是大陸國家整體經濟發展的重點規劃項目之一，「產品在海南離島免稅店上架，不僅可以接軌國際品牌，還能借力內需市場旺盛的消費力。」

▲東森自然美與海南省簽訂戰略合作意向。（圖／記者魏有德攝）

林燕玲指出，與海南的合作方案不僅可以帶來收益，更重要的是在品牌推廣上，能藉由強強聯合的方式，完成更有幫助的擴散效果。此外，東森自然美在海南的實體店，還能透過雙邊合作持續擴大規模，林燕玲表示，「目前在海南約有10間實體店，戰略合作成形後，當實體店發展到一定規模，便可籌劃辦事處，培養專業培訓人員，深耕海南。」

據了解，大陸國家稅務總局於11月初頒布《海南離島免稅店銷售離島免稅商品免徵增值稅和消費稅管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，位於海南的海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店、瓊海博鰲免稅店及三亞海棠灣免稅店，銷售免稅商品時，免徵增值稅及消費稅。

▲海南省共有4個離島免稅店。（圖／翻攝海南免稅商城）

在新冠肺炎疫情影響下，多數人無法出國旅遊，位於大陸南方的海南省一向以熱帶風情、景觀著稱，受到大陸遊客歡迎。數據顯示，大陸今年十一假期時，海南旅遊迎來爆發期，整體消費達1億元人民幣（約4.3億元新台幣）。

林燕玲表示，東森自然美產品信譽良好，這次受到海南免稅店的青睞，進而接軌國際大牌，「在同一平台上銷售，是對產品的品質及形象，最大的肯定。」

這場簽約儀式由東森自然美及海南世蔓公司共同舉行，海南海口市副市長沈繼奔、東森自然美執行長林燕玲及世蔓公司總經理柳葉中見證下完成，未來將形成兩點一線的戰略合作，透過產品採購、門店佈局及免稅銷售等方式，進一步投入海南自貿港總體建設規劃。