把握「她經濟美麗財」　東森自然美登陸進博會秀「創新＋突破」

▲東森自然美進博會展位上的「未來科技護膚之樹」。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

今年舉辦的第三屆進博會是東森自然美第二度參展，跟往屆相比，東森自然美展場比鄰全球知名品牌，以強調品牌形象的「未來科技護膚之樹」為精神象徵，同時展現尋求創新突破的新氣象。東森自然美執行長林燕玲強調，近年力邀國內外各領域權威加入研發團隊，強化品牌權威性及著重研發保持競爭優勢，未來將更進一步把美容產業帶向生技智慧美容領域。

▲東森自然美執行長林燕玲。（圖／記者魏有德攝）

數據顯示，大陸化妝品消費佔世界消費量的12%，因此，皮膚健康產業在業內被稱為「韌性最強」的新經濟力量之一。不過，大陸化妝美容產業仍面臨諸多問題，尤其是在原料上，消費者普遍信心不足，有專家分析，大陸化妝品進口原料達到80%以上，國產化妝品原料在品質上均居劣勢。

對此，深耕大陸近30年的東森自然美也有其因應之道。林燕玲表示，「東森自然美一直與海外護膚品公司合作研發新技術，用於旗下產品之生物科技原料皆從歐洲、日本及澳洲引進，經由具備化妝品、醫學、藥劑及生物化學經驗的研發團隊與海外顧問團合作，加上蔡燕萍博士逾40年之經驗及知識，打造優質美容及護膚產品。」

▲東森自然美在上海奉賢打造的「一條龍式」生產中心模擬圖。（圖／東森自然美提供）

林燕玲認為，東森自然美產品主要使用天然成分製作，對消費者而言就是最好的保證，再加上東森集團入主東森自然美後，主打「人證、物證、科學做見證」，實事求是，在大陸美業市場已打下「信心」的基礎，未來仍會著重在科技研發，位在上海奉賢區的生產中心也即將完工，屆時，集物流、研發、科研為一體的指標型生產中心，將會是消費者信賴品牌的最佳見證。