東森自然美美麗島旗艦店來了！「體驗區」新亮相　護膚還能享受偽出國

▲東森自然美高雄美麗島旗艦店內部寬敞明亮。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

東森自然美高雄美麗島旗艦店6日正式開幕！空間設計特別規劃一處「體驗區」，讓小資女孩能不感到壓力的慢慢體驗再購買最適合自己的商品；另外二、三樓護膚室採用不同風格，尤其三樓的歐式巴洛克風，讓人宛如置身在不同國度，享受服務療程，特別來體驗課程的客人也大讚不僅環境氛圍讓人非常舒服，美容師的專業度更是沒話說，讓人感受到東森自然美處處用心。

▲東森自然美高雄美麗島旗艦店內部寬敞明亮。（圖／記者吳世龍攝）

走進位在高雄新興區中正三路上東森自然美高雄美麗島旗艦店，一進門燈光明亮舒適，就先看到依各顏色分類的全系列商品，往裡頭走，還特別規劃一處體驗區，依據個人需求先體驗再購買，還會有服務人員細心推薦適合肌膚的保養品，讓小資女孩也能開心、安心選購。

▲體驗區可讓客人一一試用，總監何曉琪最推薦積雪草換活緊緻撫紋霜。（圖／記者吳世龍攝）

直營店業務部總監何曉琪提到，東森自然美高雄美麗島旗艦店的二、三樓護膚室採用不同風格，二樓為簡單風，三樓是歐式巴洛克風，走進房間，讓客人有置身在歐洲感覺，有偽出國的體驗，療程結束後也能在休息區放鬆，宛如置身不同國度。





▲二樓休息區簡單大方，讓客人做完課程後能在此享用甜湯。(圖／記者吳世龍攝）

至於在服務升級方面，她認為「日式服務」是最細膩，因此希望能讓服務細膩度提升，客人從大門進來後，就開始有專業人員陪伴，從換鞋甚至到休息區，最後到護膚室都有服務人員親自引導和服務，美容師再依據個人肌膚狀況建議課程，讓所有客人有賓至如歸的感覺。

而未來展望部分，由於東森集團總裁王令麟希望能將自然美跟東森結合，注重提升品牌形象，何總監說，因此除了旗艦店，未來也會結合飯店來作展店工作，搭配不同風格的飯店，讓客人也能感受到「跳島SPA」，到每間分店感覺都不一樣，只要買課程全省都能使用。

▲護膚室打造相當舒適。（圖／記者吳世龍攝）

走進護膚室，體驗長達80分鐘的緊緻美顏新課程，從清潔去角質，到按摩雕塑定型，美容師溫柔且細心的一步步作保養，讓皮膚喝飽水，臉也亮到不行，體驗課程的陳小姐表示，從一進來感覺就相當不錯，空間氛圍的營造讓身心靈都感到寧靜，美容師的洗、卸去角質樣樣到位，程序井然有序，不會倉促，力道剛好，過程讓人舒服到想睡覺，原本膚色蠟黃，結束後都臉部提亮不少，甚至法令紋都拉提上去，非常有感。

陳小姐大讚從進門開始，服務員排排站展現專業度，更也體貼問候，彬彬有禮，特別設計過的空間更讓人感到舒服。看得出每個步驟都不馬虎，讓人能感受到東森自然美的用心。

▲美容師手法讓客人大讚有感。（圖／記者吳世龍攝）