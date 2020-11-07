美國通訊投票爭議多！　他大讚台灣投票「這1點」：贏過全世界

▲台灣投票制度嚴謹，現場有多位工作人員監票。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

今年的美國總統選舉因為疫情擴散，使得通訊投票數量大增，而每個州的投票規定又有所不同，讓整個投票過程顯得特別複雜，也引發許多爭議。有網友因此表示，跟美國比起來，台灣的投票制度更公開且透明化，「防弊根本世界級的嚴謹」，雖然耗時且費力，但也讓民眾信服選舉結果。

原PO在PTT板上發文，「總票數不到400萬票的地方，開票1%，單一候選人灌進10萬票有沒有看過？」質疑美國大選的通訊投票無法監票，有黑箱作業的嫌疑，「台灣在這40年的民主經驗早就知道行不通了」，只有一票一票親投，一票一票唱票，在全公開透明的環境下，才可以讓大家信服結果。

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▲公開且透明化的投票制度，結果才能讓民眾信服。（圖／記者林悅翻攝）

另一名網友也認為，台灣的投票超級嚴謹，「從寄選票通知單到領票，開票時還有個黨派的監票員直播、唱票和計票」，只要稍微違反程序，就會被通報在網路上，大讚台灣的選舉「超先進」，更何況台灣才民主不過十幾年，「完全不能想像國外民主老國怎麼可以搞成這樣」。

對此，許多網友都認為台灣的投票制度很優秀，「國外反而會覺得唱票落後費時吧，但是比較透明是真的」、「還是親投+唱票來的安心多了」、「台灣一次選舉動員的人力是很驚人」。還有網友指出，「郵寄的話被長輩在家強制投誰誰不就慘了」、「現場投至少還可以假裝同意長輩，進去蓋不同人」。

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