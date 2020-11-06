iPhone的「Home鍵、瀏海」哪個好用？ 果粉一面倒直呼：還我

▲iPhoneX、11、12系列的機型都沒有home鍵。（圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

iPhone的螢幕設計越來越簡單，從原本的Home鍵按鈕，到現在只有上面一條短短的「瀏海」，不過home鍵和近幾年新出的上滑功能都各有擁護者。就有網友好奇詢問「iphone大家喜歡Home鍵還是瀏海？」引起大批鄉民討論，但沒想到意外的是居然大部分人都喜歡以前的home鍵！

蘋果自從推出iPhoneX後就把螢幕放到滿屏，把原本的home鍵刪除，改以上滑取代，頂部也變成中間一條短短的小瀏海來放前鏡頭和偵測Face ID。一名網友即在PTT上發文表示，「雖然現在都是全面屏了，但是還是不少人死守home鍵」，讓他想知道果粉們比較喜歡Home鍵還是瀏海？

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▲網友詢問iPhone使用者喜歡以前的home鍵還是現在的上滑功能？（圖／記者周依儒攝）

貼文一出，立刻引來網友們幾乎一面倒地支持Home鍵，「home鍵加指紋」、「還我指紋解鎖，現在戴口罩根本沒辦法face ID」、「喜歡指紋home不home根本沒差」、「home鍵一次就搞定」、「為了home鍵換SE2，捨棄11」、「當然home鍵，8plus再戰一年」、「感覺home鍵好一點，瀏海有時不小心往上滑，視窗就跳掉，玩遊戲真的超困擾」、「home鍵，指紋辨識太方便，不用一直拔口罩」、「懷念home鍵，戴手套口罩照樣解鎖，討厭認臉」等等。

▲home鍵仍是許多人心中的心頭好。（圖／記者洪聖壹攝）

不過也有不少網友擁護全螢幕的face ID，「一開始沒有HOME鍵真的不習慣 可是現在你看我還是活著」、「home鍵用到後來變得很不靈敏，寧願不要」、「瀏海，臉部除了戴口罩麻煩以外蠻好用的」、「其實很好用 一下就習慣沒有home 鍵了」、「瀏海習慣了，home老是感應不到」、「只要是蘋果，就沒有你喜不喜歡的餘地」。