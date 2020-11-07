獨／野生柯P現蹤！為房屋稅議題怒嗆媒體：有比中天高尚？

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府109年7月1日實施重新評定台北市房屋標準價格，將有447條路段調漲房屋稅，預估將影響36.7萬戶；依照每戶平均多收532元計算，北市府將多出2億的稅收。市長柯文哲不但不認同議員質詢方向，甚至還在該新聞的Youtube連結下留言，質疑新聞台的播報角度。

柯文哲過去便有親自使用社群媒體在網路上與網友互動的紀錄，此次為了捍衛調漲房屋稅的政策，用私人的Youtube帳號在相關新聞下留言，稱「只擁有一戶房子的人，稅率從1.2%的降到0.6%，等於打對折，這個民視不報導。然後故意去問說，柯文哲要漲房屋稅，一個擁有兩戶房子以上的人，一年多繳500元，有何不對，更何況10年沒調了。這一種做新聞的手法有比中天高尚嗎？」

▲柯文哲用本尊帳號回應房屋稅議題。（點圖放大，圖／翻攝YouTube留言）

據了解，該帳號確實為柯文哲的私人帳號，且柯在留言完後，還將該新聞的連結傳至群組內，要幕僚去看一看。幕僚指出，該政策上路後對於單一且自住者的房屋稅是調降的，持有多屋者的成本則會是全國最高，「柯對於片面報導一事相當不滿，質疑是刻意帶風向操作」。

幕僚透露，柯文哲認為，政策該推就推，但很多政治人物會因為選舉、疫情等但書或前提不敢推動，這樣會導致國家會混亂；加上在議會備詢時發言空間有限，最後才會自稱「勇」，沒想到卻被媒體剪接，因此才會用這種方式反駁，「市長本人真的受不了！」

對此，台北市政府發言人陳智涵證實，該帳號確實是柯文哲本人。陳智涵指出，市長認為該報導只報導片面事實，重新評定台北市房屋標準價格的政策上路後，若是單一自助者，房屋稅實際上是降低的，市長認為媒體應全盤性報導而不應該隨議員起舞。

▲北市府以圖片方式說明調漲房屋稅之政策。（圖／北市府提供）

新北緩漲房屋稅 柯文哲不跟進自誇「很勇」

台北市議會近來進行市政總質詢，議員許淑華問到，北市修正房屋街路等級，將有447條路段被調漲，預估將影響36.7萬戶的房屋稅，市府將多出2億稅收。許淑華質疑，近來民生經濟受到疫情影響，全台都在振興，隔壁的新北市長侯友宜更宣布明年新北市房屋稅調升暫緩1年實施，如今北市府卻打算潑冷水，她要求北市也應比照緩漲。

但面對議員質疑，柯文哲則是態度堅定表示，單一且自住的房屋稅率已從1.2%降到0.6%，「有3間房子的還哭窮？單一自住也都降一半，有什麼好抱怨的？」，還比出讚的手勢，自誇這就是柯文哲特殊的地方「勇」。