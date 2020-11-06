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中天換照案風波　前新聞局長邵玉銘：新聞自由不能打任何折扣

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▲▼ 台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會今晚共同舉行「中天換照事件所引發的憲政法治爭議，政府管制與新聞自由的歷史抉」研討會。 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會今晚共同舉行「中天換照事件所引發的憲政法治爭議，政府管制與新聞自由的歷史抉」論壇。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中天新聞台換照進度引發外界關心，多個法學界學者今（6日）舉行「中天換照事件所引發之憲政法治爭議」論壇，前新聞局局長邵玉銘指出，中天的案子是個錯誤的題目、錯誤的時間、錯誤的戰爭，現今社會的兩岸關係、中美關係、年輕人的未來，才是大眾應該關心的重點。

此次論壇由文化大學新聞傳播學院院長胡幼偉教授主持，前行政院新聞局長邵玉銘擔任致詞貴賓，並由世新大學前傳播學院院長彭懷恩、世新大學廣電系兼任教授洪瓊娟、政治大學廣電系教授黃葳葳、輔仁大學大傳所所長林維國副教授、文化大學大傳系副教授王翔郁擔任與談學者，共同關注中天換照引發的新聞與言論自由問題。

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邵玉銘表示，NCC最重要是要保障新聞自由，任何管理不能傷害新聞自由，「新聞自由不能打任何折扣」。邵玉銘說，機關管理不能管理到新聞專業、工作倫理、報導角度，其管理責任除內部控管，另外，閱聽眾也可以選擇喜愛的媒體收看，「觀眾不喜歡就轉台」，政府不能剝奪民眾選擇收看電視台的權利，一旦違反他就要站出來抗議。

中天新聞日前向NCC提出6大措施，包括增設2至4名具傳播法學的董事，這是創舉；第2要增加第3名編審；第3設立觀眾申訴委員會，第4強化倫理委員會；第5每年50堂教育課程；第6獨立審查人制度。

邵玉銘說，NCC可以比較一下，有哪個電視台提出上述6大措施，應該要比照辦理。邵玉銘強調，他不是站在中天新聞台這邊，而是支持中華民國的新聞自由，這時候不宜對一個電視台窮追猛打，尤其是借重蔡英文總統曾說過，沒有任何一個人需要為他的認同道歉，所以不論社會大眾或NCC認知，政府應該要以大局為重來處理。

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