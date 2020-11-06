美電視台嘲諷川普也沒被撤照！學者談中天案：NCC應關注改善非撤照

▲台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會今晚共同舉行「中天換照事件所引發的憲政法治爭議，政府管制與新聞自由的歷史抉」研討會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中天新聞台換照案引發熱議，多名傳播學者今晚就中天換照事件所引發憲政法治爭議進行探討。有學者認為，NCC應該針對中天日後如何兌現承諾，而不是直接撤照，才符合賞罰比例，美國電視台ABC拍嘲諷川普的影片，美國聯邦通訊傳播委員會只有重罰，完全沒有提到換照。

台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會今晚共同舉行「中天換照事件所引發的憲政法治爭議，政府管制與新聞自由的歷史抉」研討會，由文化大學新聞傳播學院院長胡幼偉主持，邀請前行政院新聞局長邵玉銘、世新大學前傳播學院院長彭懷恩等學者專家與談。

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世新大學廣電系教授洪瓊娟表示，台灣社會最可貴的地方，在於藍綠意見都能有所呈現，即便有時理性溝通不易達成，但新聞頻道多，讓意表可達到「恐怖平衡」，如今NCC認為中天大量報導特定政治人物，並以此大肆質疑，「有些秋後算帳的味道」。

洪瓊娟也提到，新聞媒體的存在，其實也是為觀眾服務，台灣的觀眾，政治光譜藍綠都有，意見市場非常多元，這也是台灣最可貴的地方，即便有時理性溝通不容易，「深藍言論，深綠聽不慣；深綠的，深藍也受不了」，但還好新聞頻道多，「至少能做到恐怖平衡」。

前行政院新聞局長、公廣集團董事長邵玉銘表示，「政治有贏有輸，但不要追殺，中天有什麼原罪？」新聞自由不能打折扣，行政機關也不能管到新聞專業、工作倫理，至於這兩件是誰來管？「一個是媒體自律，一個是閱聽眾的他律」，觀眾可以自由買報紙或轉台，行政機關不得干涉。

輔仁大學大傳所所長林維國以FCC為例說明，美國電視台ABC拍影片嘲諷川普，FCC只有重罰，完全沒有提到換照，且綜觀歷年裁罰紀錄，從來沒有祭出換照。

林維國再說，台灣最讓人驕傲的，不是經濟奇蹟，而是民主自由，而民主自由國家就要囊括多元且不同的聲音，即便社會有很多聲音覺得中天新聞台換照與新聞自由無關，實際上，卻很難和新聞自由做完美的切割。

