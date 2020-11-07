出動「活動地磅」　白河警鐵腕強力取締超載展成效

▲台南市警白河分局出動「活動地磅」現地測量，經攔檢測量5輛砂石車皆未違規超載。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局11月6日特別協請台南市交通警察大隊派員，針對白河水庫淸淤工程周邊道路執行取締工作，並出動「活動地磅」現地測量，經攔檢測量5輛砂石車皆未超載，顯見白河分局於10月份多次派員分別與砂石業者及司機駕駛勸導座談已發揮宣導成效，讓源頭業者願意遵法守法。

警方說，大型車及砂石車體積大且寬，常造成用路人畏懼，加上內輪差及視野死角等不利因素，讓民眾多以「看到大車閃遠一點」相互提醒躲避，加上砂石車如再有超載、滲漏、飛散、行駛禁行路線等違規行為，除會對公路基本設施使用年限帶來不良影響，也會使駕駛難度提升、降低車輛操控性，造成用路人車危險。

2020年迄今，白河分局針對道路交通管理處罰條例第29條超載部分舉發31件；另其他如滲漏飛散、號牌污穢及車身各項標示不合規定、車斗不合規定等違規也舉發101件，嚴格執法也讓許多違規駕駛忌憚收斂。

白河分局長陳明宏表示，為維護用路人安全，取締大型車違規將持續不間斷，提醒業者及駕駛應遵守砂石車承載規定、確實依照核准時段、路段通行，並遵守交通規則；另提醒民眾勿與大型車爭道搶快，快樂出門平安回家。

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