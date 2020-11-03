熱熔膠條、電擊棒痛毆被害人　白河暴力討債集團7人落網

▲台南市警白河分局破獲暴力討債集團，緝獲蘇嫌為首等涉案人到案，起獲作案工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局，破獲以蘇姓與張姓為首所組成之暴力討債集團，將蘇嫌、張嫌與集團旗下成員邱姓、蘇姓、陳姓、羅姓與張姓金主等7人全數檢肅到案，並在蘇姓主嫌家中查扣電擊棒等作案工具與空白本票、行動電話等證物，全案偵訊後移送台南地檢署偵辦。

台南市白河分局近期接獲線報，以29歲蘇姓與21歲張姓為首所組成之暴力討債集團為牟取不法暴利，於2019年12月上旬某日，以討債為由，對被害人施以恐嚇脅迫簽立新臺幣數萬元本票，而後蘇、張2嫌因多次前往被害人家中索討債務未果，向被害人之年邁祖父出言恫嚇，揚言將對被害人不利，致使被害人祖父心生畏懼，擔心被害人安危而交付金錢。

而蘇、張2嫌得手仍未善罷干休，夥同邱姓、蘇姓、陳姓集團成員，將被害人誘出後，帶往東山區鄉間偏僻處所，以分持熱熔膠條與電擊棒電擊等暴力毆打被害人，再脅迫被害人就範並簽立數十萬元本票；蘇、張2嫌另於2020年2月下旬某日晚間，為處理旗下邱姓集團成員在外所積欠之十餘萬賭債，而率邱姓、羅姓、蘇姓集團成員等人，在本轄東山區新東路停車場旁，分持棍棒追打前來談判賭債之另被害人與其女友成傷，並砸毀被害人所駕駛之自小客車，期間蘇嫌更疑似持槍對空鳴槍對被害人示威，致使被害人心生畏懼。

本案由台南地檢署指揮白河分局與台南市刑警大隊偵一隊、刑事局電信偵查大隊偵三隊等單位經數月偵辦，見時機成熟，於2020年10月26日執行收網專案，陸續將蘇嫌、張嫌與集團旗下成員邱姓、蘇姓、陳姓、羅姓與張姓金主等7人全數檢肅到案，並在蘇姓主嫌家中查扣電擊棒等作案工具與空白本票、行動電話等證物，全案詢問後依涉嫌組織犯罪防制條例、傷害、重利、妨害自由等罪嫌送台南地檢署偵辦。

白河警分局長陳明宏指出，本案將蘇、張2嫌為首之暴力討債集團成員全數檢肅到案，可謂予以迎頭痛擊，一舉瓦解，除展現警方打擊犯罪鐵腕手段與除惡務盡決心，也絕不容許不法分子結幫成派、恣意為非作歹，危害民眾生命財產安全，也呼籲民眾如有遇有不法分子暴力討債、糾眾滋事等情事，務必立即向警方報案，千萬不可息事寧人，助長不法分子氣焰，白河警分局員警將持續加強打擊幫派組織犯罪，還給民眾免受恐懼的生活環境。