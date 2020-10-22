別再亂噴錢！彰化139限速40首日取締28件...移動式測速上場

▲21日起139縣道限速40公里，彰化縣警局單日取締28件超速違規。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

縣道139線交通事故發生，肇事原因主要因超速導致失控跨越雙黃線違規駛入來車道，路權機關彰化縣政府已將縣道139線大彰路自台74甲線路口至瑩光橋路段，速限由50公里/小時調降為40公里/小時，並自昨日21日起正式實施，彰化縣警察局依新的速限規定測速執法，執法首日計取締告發超速違規28件。

配合縣道139線調降路段速限為40公里/小時，警察局除開始依新的速限規定執行測速取締外，也結合警察娃娃、志工在現場宣導民眾勿超速、勿危險駕車、勿酒後駕車等交通安全標語，提醒民眾在該路段都能減速慢行。

彰化警方表示，在縣道139線調降速限40公里/小時的路段中21公里處已設置固定式測速照相機，除固定式測速照相以外，轄區彰化分局及交通隊也編排不定時、不定點移動式測速照相勤務，加強取締超速違規，以確保該路段行車安全。

彰化交通隊隊長林世明表示，新的速限規定首日計取締告發超速28件，與速限未調降前日平均取締件數比較，並未明顯增加，顯見大部分駕駛人都能遵守速限規定，林世明隊長一再強調，取締處罰並不是目的，道路限速是以落實交通安全為首要，希望用路人都能遵守，保護自己及其他用路人安全。

►路上三寶多閃不掉，但煞車等等技巧考駕照都沒學怎麼辦？