7萬警察大軍中出線　池上正妹蘇姵尹獲頒績優交警

▲▼台東關山分局池上分駐所警員蘇姵尹在「取締酒駕」績效卓著而獲獎。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

警政署日前舉行「年度績優交通警察」頒獎表揚大會，由署長陳家欽主持，全國獲獎人員共計78名；台東縣警察局關山分局池上分駐所警員蘇姵尹因執勤落實、績效卓著，由數萬人中脫穎而出獲獎，同仁均感與有榮焉！

陳家欽在致詞中表示，「加強交通安全宣導、取締重大交通違規，防止被害案件發生，提升交通執法及事故處理品質」，是未來施政重點及目標，由於部分用路人未遵守交通規則引發重大交通事故，造成很多的家庭悲劇，是以，維護道路交通的秩序與順暢，保障用路人的生命財產安全，更是警察機關責無旁貸的神聖使命；每位警察同仁不分晝夜及在烈陽天雨寒風中執行交通安全維護工作，就是期望每位用路人能「快快樂樂出門、平平安安回家」！

陳家欽特別提到，交通事故中，酒後駕車常造成嚴重傷亡及家庭破碎，但因警察強力取締、防制及宣導，從2017年6247人降至2010年1至9月的3344人，顯見酒駕傷亡案件已有下降的趨勢。關山警察分局池上分駐所警員蘇姵尹因落實勤務，在「取締酒駕」績效上相當良好，除避免可能引起的交通傷亡事故，亦有效嚇阻民眾僥倖心理，防患未然，所以此次獲獎可謂實至名歸！

關山警察分局表示，池上分駐所警員蘇姵尹榮獲「年度績優交通警察」獎項，不僅是蘇員個人的榮譽，也是對於本分局全體同仁的肯定！期望所有警察同仁，應有高度的團隊觀念，並以身為交通工作的成員為榮，充分發揮團隊合作的精神，共同為維護交通安全與順暢來打拚，創造一個優質的交通環境。

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