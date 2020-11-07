男30樓跳下！砸中外送員「2人慘死」　網怒：找個沒人地方好嗎

▲警方到現場。（圖／翻攝Ｎ視頻）

圖文／CTWANT

大陸廣東省一名男子跳樓自殺，沒想到卻正巧墜落在一名路人身上，有如台灣「燒肉粽事件」翻版，只是台灣版跳樓女子壓死小販、自己保住一命，但這次大陸跳樓事件，兩名男子都當場死亡。

廣東省東莞市昨（6日）下午1時許，一名50多歲的刁姓男子，從一處社區大樓的頂樓陽台跳樓，正巧墜落在一名路經該處的張姓男子身上，當地警方獲報到場，發現兩人都已經明顯死亡。據《紅星新聞》報導，張男並非該社區的住戶，而是一名物流人員。

社區管理處透露，跳樓的刁男根本不是社區的住戶，而他是從30層樓高的地方跳樓，「原本頂樓那地方是關閉的，但最近安裝天然氣就打開了，沒來得及關閉。」刁男落地時，手臂剛好落在物流三輪車的保險槓上，當場被切斷。

▲警方排除他殺。（圖／騰訊網）

快遞公司表示張男才26歲，工作非常勤快，對他意外被砸死感到相當遺憾；警方則表示將展開進一步調查以釐清案情。網友看後紛紛表示「跳樓找個沒人的地方好嗎」、「不能安安靜靜的死嗎」、「為什麼禍害努力賺錢的人」、「無妄之災啊」、「這樣害人，房價也下降了」、「選擇自殺也要考慮別人」、「快遞員太無辜了，可能是一個家庭的頂樑柱啊！」

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