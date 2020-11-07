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繪本《水雉的浮葉》11/15開賣！蓋高鐵「找復育園區」過程全記錄

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▲▼交通繪本《水雉的浮葉》。（圖／鐵道局提供）

▲交通繪本《水雉的浮葉》。（圖／鐵道局提供）（點圖放大，以下皆同）

記者李宜秦／台北報導

為將水雉保育向下扎根，交通部出版繪本《水雉的浮葉》，此繪本是交通系列繪本的第二冊，書內記錄高鐵規劃初期，眾人另覓土地規劃水雉復育園區的過程，故事中水雉原型的創造發想來自菱角，而故事中人物原型的創作發想則是來自菱角葉，繪本將於11月15日上架販售。

鐵道局表示，《水雉的浮葉》繪本故事獲得珍古德協會認可，以珍古德博士的口吻，敘述並肯定從台灣高鐵規劃初期至今，台灣對於水雉保育所做的努力。交通部並擇定鄰近水雉生態教育園區的臺南市、嘉義縣及嘉義市3縣市境內共360所國小贈送繪本，讓生態保育觀念向下扎根。

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▲▼交通繪本《水雉的浮葉》。（圖／鐵道局提供）

▲水雉原型的創造發想來自菱角，而故事中人物原型的創作發想則是來自菱角葉。（圖／鐵道局提供）

《水雉的浮葉》敘述高鐵規劃初期，因為計畫通過珍貴的水鳥「水雉」的生活區域，眾人集思廣益，另覓土地規劃復育園區的過程。故事引領民眾認識水雉的生活習性，也跟著故事中的人們一起突破水雉保育過程中遇到的重重困難，並吸引讀者集思廣益，發想更友善的保育作為。

鐵道局指出，故事中水雉原型的創造發想來自菱角，而故事中人物原型的創作發想則是來自菱角葉，經由繪本作家陳旻昱重新拼組，構成一幅幅有趣的圖像，藉此強調水雉與菱角的親密關係。讀者亦可透過繪本摺頁中的說明，獲取生態及復育等相關知識，增加閱讀的樂趣。

▲▼交通繪本《水雉的浮葉》。（圖／鐵道局提供）

▲▼交通繪本《水雉的浮葉》。（圖／鐵道局提供）

▲▼交通繪本《水雉的浮葉》。（圖／鐵道局提供）

▲交通繪本《水雉的浮葉》描述高鐵建造初期眾人尋找復育園區的故事。（圖／鐵道局提供）

後續交通部將與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會，及水雉生態教育園區，共同辦理《水雉的浮葉》繪本說故事的相關環境教育活動，購買繪本者將有機會優先參加，屆時再公布相關訊息。

《水雉的浮葉》將於11月15日開賣，購買通路包括實體門市國家書局松江門市、五南文化廣場，與網路書店博客來、誠品、金石堂等。

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