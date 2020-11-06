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「8888-88」低調奢華主人曝！63萬Honda掛358萬車牌　滿滿洋蔥味

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▲黃金車牌 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲價值約63萬日系車，掛上要價358萬元「8888-88」車牌超級霸氣。（圖／翻攝爆廢1公社）

記者黃宥寧／綜合報導

超黃金車牌「8888-88」路上出沒！被民眾路上目擊後拍下PO網，更引來許多網友激烈討論，但大家質疑這台本田HondaFit 1.5 VTi要價約63萬，怎麼可能掛上358萬車牌，不過透過監理站資料證實為真，現在更也有網友指出，他看過這輛車，是他任職這車主某一家公司時就看過了，車子大部分都停地下室。

詹姓網友5日上午在「爆廢1公社」貼出一張照片，只見一台Honda轎車就從右手邊出現，令大家驚呼的是通常只有價格不斐的車輛，才會配上如此漂亮的車牌號碼，沒想到這輛白色日系車，竟會掛上閃閃光亮的黃金車牌「8888-88」。不但彰顯著尊貴與不凡，也令許多網友好奇到底是誰會買下這塊比車貴好幾倍的車牌。

根據公路監理資料顯示，這塊車牌「8888-88」確實存在，掛牌車種確實為照片中白色本田Fit 1.5 VTi，2012年4月出廠，由台北市監理所管轄，當時以358.9萬價碼得標，也讓大家議論紛紛想知道這輛車主到底是誰。

有網友向《ETtoday新聞雲》記者表示，他是該車輛其中一家公司前員工，而車牌背後是有故事的。據悉是北市某家頂級便服酒店的少東競標下來，因為這張黃金車牌是為了感念過去爸爸白手起家且努力打拚的人生歷程；該網友也表示這輛車大部分時間都是停在公司地下室，不常開出來。

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