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2020台南伴手禮文創美食購物節熱鬧登場　黃偉哲：美食獎不完、好禮抽不完！

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▲第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，於中西區海安路熱鬧登場，黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，於中西區海安路熱鬧登場，黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府與台南市文化觀光伴手禮產業發展協會合辦的第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，10月17日晚上於中西區海安路熱鬧登場，現場多達50攤美食、文創及伴手禮特色攤位共襄盛舉，市長黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。

▲第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，於中西區海安路熱鬧登場，黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，非常感謝戴理事長還有所有參與的商圈，雖然今晚下點小雨但是購物的熱情絲毫不減，今天有很多慶祝活動，很開心同時也是第一屆台南伴手禮文創美食購物節，大家看到這麼多美食怎麼能不心動？歡迎大家趕快來台南，現在到年底美食獎不完，好禮抽不完，房子、車子等你帶回家！

▲第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，於中西區海安路熱鬧登場，黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明表示，此次活動讓協會夥伴有一次對外曝光宣傳的行銷好機會，包括台南百家好店、金鑽好店、十大伴手禮、台南在地優質店家美食伴手禮、在地農特產品等，歡迎各位好友來認識、選購多元優質的產品。立法委員陳亭妃及市議員林美燕、沈震東、陳怡珍、李啟維也來到現場共同歡慶購物節。

▲第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，於中西區海安路熱鬧登場，黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，台南除了是PTT鄉民票選旅遊CP值最高的城市外，更是全台振興加碼抽獎活動中抽最多次、抽最久、最豪禮的城市，歡迎全台民眾趕緊來台南旅遊消費，還有機會抽到二房、二車大獎。

▲第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，於中西區海安路熱鬧登場，黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，於中西區海安路熱鬧登場，黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲第1屆「台南伴手禮文創美食購物節暨公益慈善活動」，於中西區海安路熱鬧登場，黃偉哲親自力推在地的文創商品及伴手禮，與市民朋友熱鬧互動、品嚐美食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2020台南購物節於10月13日正式開跑，今年購物節以全城購物的概念整合商圈、百貨、量販店、觀光工廠、飯店業等共同參與，並搭配萬聖節、聖誕節及跨年等節慶，更於PChome、momo、LINE購物等三大電商平台設置「台南好物線上購」，消費者用手機就能隨時隨地輕鬆購得台南好物，只要於設籍台南的任一商店消費，憑單筆消費滿200元的發票，即可至2020台南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄發票抽獎，預估發票登錄金額可突破45億元以上目標。

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