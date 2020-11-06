立冬進補萬里蟹X貢寮鮑　麻油料理絕頂伙伴

▲螃蟹產銷班媽媽雙手各拿花蟹及三點蟹，自豪的神情邀請民眾來假日活蟹市集品嚐。

圖、文／新北市政府農業局提供

明天就是立冬了，天氣越來越冷，這時就會想要麻油料理，熱呼呼暖暖腸胃，一般而言麻油料理不外乎是雞湯、豬肉等，而在漁村，冬季的麻油料理就是拿在地最容易取得的食材來作主角，例如萬里野柳就是萬里蟹，而貢寮就是貢寮鮑！兩項海味配上濃郁麻油香暖心無比，一口下去就可以讓人滿足的度過整個冬天。

▲麻油萬里蟹，麻油略黃的色澤讓鮮紅的萬里蟹在寒冷的冬天更讓人食指大動。

麻油濃郁配上鹹香海味，零失敗料理只怕你不做！

冬天是臺灣東北季風盛行的時候，而北海岸到東北角更是第一線面對冷冽寒風，刺骨又逼人，而身為在地漁民家庭，海鮮的取得比肉類更為方便快速，為了抵抗寒冷，萬里野柳當地捕蟹漁家將捕撈回來的萬里蟹以麻油或藥膳等快炒烹煮，配上米酒或是紹興，搭上麵條等澱粉主食，就可以暖暖飽足一餐，而貢寮呢！冬天陰雨綿綿，貢寮鮑養殖戶則是從家門口的養殖池裡挖出肥滋滋九孔鮑魚，煮湯煮麻油都是經典古早味；一口海味一口麻油老酒香。萬里蟹與貢寮鮑本身就是相當有特色的食材，鹹香又有海洋深層的韻味，麻油快炒香煎萬里蟹，蒸煮油爆貢寮鮑，暖心又暖胃，最後在倒入大量料酒，加熱去酒氣，麻油香、酒香環繞鼻間四周，Ｑ彈的蟹肉與柔嫩的貢寮鮑，配上鮮醇溫潤的麻油高湯，即便不喜歡麻油的人都會愛上麻油萬里蟹與麻油貢寮鮑喔！

▲麻油香煎貢寮鮑，濃郁麻油香配上貢寮鮑大自然深藏的海味，香煎後的貢寮鮑呈現。

假日市集持續開張，貢寮鮑進入產季啦！

限時限地的假日市集（即日起至110年1月3日每週六日0900-1700）由在地漁村媽媽精選販售來自船主丈夫捕撈而來的第一手萬里蟹，品質好價格實惠，又有代客蒸煮服務，現場充滿螃蟹蒸煮的香味與民眾啃萬里蟹卡茲卡茲就會讓人忘記寒冷的冬天，盡情消滅萬里蟹！

另外貢寮鮑也即將進入產季，冬天越冷貢寮鮑越顯肥嫩，養殖戶也漸漸開始排定日期採收，配上麻油藥膳料理非常對味，還等什麼，準備好長袖長褲搭上萬里蟹貢寮鮑一起迎像冬天吧！

▼貢寮鮑金棗排骨湯，金棗的柑橘香氣配上貢寮鮑海味與排骨肉味，三者一體令食指大動。