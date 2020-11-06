「立冬」來了！　東部甩局部豪大雨...全台最低氣溫曝光

▲「閃電」颱風逼近台灣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者邱茀濱／綜合報導

輕度颱風「閃電」於立冬前逼近台灣，中央氣象局表示，明（7）日清晨到上午，受到颱風外圍環流的影響，東南部、恆春半島有陣雨，東部及其他地區也有局部短暫陣雨；而各地氣溫最低約為22至23度，最高溫則達28至31度。

氣象局指出，今年第20號颱風「閃電」晚間8點中心位在北緯21.8度、東經120.4度，即鵝鑾鼻西南西方約50公里處，中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風；瞬間最大陣風可達每小時126公里，相當於12級風，目前以每小時12公里速度，向西北西轉西南西進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到颱風及其外圍環流影響，氣象局表示，7日清晨至上午，東南部、恆春半島有陣雨，東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局指出，下午後颱風遠離，但隨著東北風的增強，大台北、東北部仍有短暫陣雨，並且有局部大雨發生的機率，其餘地區也可能有局部短暫陣雨；而各地的氣溫最低約為22至23度，最高溫則達28至31度。

另外，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部及恆春半島及澎湖沿海地區易有長浪發生，易出現局部4米以上的浪高，沿海及鄰近海域風浪較大，前往海邊活動務必注意安全。

事實上，明（7）日立冬正是進補的好時節，許多人已經準備衝薑母鴨、羊肉爐大啖美食兼補身子了。嘉義長庚醫院中醫師蔡盈盈推薦一帖適合一般民眾冬季可食用的「補氣暖身湯」，除了常見的黃耆、紅棗、川芎等藥材外，用黨蔘代替高價的蔘類，麥門冬滋陰吃完不口渴，枸杞疏肝明目，陳皮助消化，加入排骨或雞肉煮湯更加美味，暖身又不燥熱。

►「臉部膠囊」超級殺！