她邀開趴「咖啡包」助興　女同鄉興奮翻滾昏睡...PMMA中毒休克亡

▲阮姓越籍女移工5月間邀同鄉到住處開趴，拿出含有PMMA毒咖啡包讓武姓女同鄉施用，不料導致休克死亡。圖為警方查獲毒咖啡包個案與本案無關。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍阮姓女移工今年5月間找來多位同鄉到住處開趴，並拿出摻有2級毒品PMMA的毒咖啡包讓大家「助興」，其中武姓女子施用後出現興奮、翻滾等狀況，昏睡至翌日清晨才被發現已無呼吸心跳送醫不治；檢方解剖相驗後認為武女因濫用藥物中毒性休克死亡，檢方依轉讓禁藥致死等罪嫌將阮女起訴。

桃檢指出，31歲的阮姓女子今年5月18日在平鎮區住處開趴，邀請來自越南同鄉武姓、丁姓與2名阮姓友人參加，阮女拿出從不詳管道取得之毒品咖啡包，請同鄉施用助興，未料24歲的武女施用後出現興奮、躺在地上翻滾等異狀，後來整個人倒在一旁昏睡，過程中，阮女卻疑似貪圖玩樂疏於注意，未將武女送醫或其他救助行為。

隔日清晨5時許，阮女才發現武女身體冰冷，早已沒有呼吸心跳，趕緊通知武女男友到場協助送醫，雖經急救但最後仍然宣告不治，檢察官相驗後認為死因有異，指揮承辦的平鎮警分局追查毒品來源，經過確認是阮女提供。

檢警相驗武女，法醫解剖後發現，武女體內含有第2級毒品 PMMA、第3級毒品Eutylone,4-MEAPP,2-Fluorodeschloroketamine以及鎮靜安眠藥等多項藥物，確認是因濫用藥物中毒性休克致死，檢方認為，PMMA 毒性比一般搖頭丸強約4倍，不少年輕人施用後過量致死，死者平均年齡都在30歲以下，檢方偵結依轉讓偽藥、禁藥致人於死罪嫌將阮女起訴。

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