影／桃園男身懷7子彈腰際插槍　違停人行道遇警關切...皮皮剉露餡

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局保安大隊4日晚間在桃園區永安路發現一輛白色轎車在人行道上違規停車，員警上前盤查時，鄭姓乘客見臨檢緊張得直發抖，結果在其腰際間查獲1把改造手槍與子彈，鄭男辯稱是友人寄放的，只是用來防身不是尋仇用，警方將槍枝彈藥送驗後確認有殺傷力，全案將鄭男依槍砲彈藥刀械管制條例移送桃檢偵辦。

▲桃園市政府警察局保安大隊員警4日晚間在桃園區永安路查察違停，鄭姓男子見臨檢緊張直發抖，員警在其腰際查獲1把改造手槍與子彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府警察局保安大隊員警4日晚間在桃園區永安路查獲鄭姓男子持有改造手槍與7發子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

保大指出，4日晚間8時許，保大員警巡邏行經桃園區永安路時，發現一輛白色轎車違規停放在人行道上，員警上前執行盤查勸導，其中坐在副駕駛座鄭姓男子見臨檢緊張得直發抖，員警請其下車受檢，鄭男一度不願面對員警，直說：「我已經很配合了」，但就是不願轉過身來，員警檢視其左腰後方竟插著一把改造手槍，立即喝令蹲坐，取出一把9釐米改造手槍、彈匣與7發子彈。

鄭男辯稱，這把改造手槍與子彈是友人寄放在他這裡的，隨身攜帶只是為了防身並非用來尋仇；警方將槍枝送市警局鑑識中心鑑定後，確認具有殺傷力之管制槍枝，全案依槍砲彈藥刀械管制條例將鄭男移送桃檢偵辦。

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