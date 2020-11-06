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13歲少女「我還太小只給初吻」　男大生堅持「一定要」判囚3年

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▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但在黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男大生才剛滿18歲，今年3月間透過交友軟體認識僅13歲少女，雙方相談甚歡，黃男邀少女至住處聊天，卻趁2人獨處時想與其嘿咻，少女本想給期初吻取代，並稱僅13歲為由推拒，但黃男堅持想發生親密關係，少女勉為其難與其發生關係，事後被家人發現怒而提告；地院法官認為，黃男為逞個人性慾不顧少女年幼，犯後沒與其家屬達成和解，取得被害人諒解，依對未滿14歲女子性交罪判處黃有期徒刑3年，本案還可上訴。

檢警調查，18歲的黃姓男子今年初透過某交友軟體認識還在念國中的13歲少女，黃男今年3月15日藉故約少女到住家聊天，趁家中無人兩人獨處時，黃男突然提議想與少女發生親密關係，少女一度想以初吻代替，並以自己僅13歲為由推拒，但黃男堅持想要嘿咻，少女才勉強答應與黃發生性關係，事後返家人發現驗傷提告。

黃男在檢警偵查與地院審理時對案情均坦承，其辯護人聲稱，案發時黃男剛滿18歲，且事後已知悔悟，目前仍就學中，請求給予緩刑；法官審酌，黃男在偵訊、審理過程均坦承犯行，但其涉犯刑法之對於未滿14歲之女子性交罪，法定本刑為3年以上10年以下有期徒刑，已逾2 年有期徒刑，自不得再依刑規定宣告緩刑。

此外，法官根據黃男與少女之間透過LINE對話可知，黃男表示想性交時，少女先說願意給其初吻，並以自己年僅13歲等理由拒絕，但黃卻一再央求，少女才勉為其難同意發生性行為，雙方雖合意性交但與一般兩情相悅不同；黃男從犯案後至今未與少女及家屬達成和解，對方家長認為，看黃很年輕才同意談和解，但認為黃沒有誠意最後才告吹，法官審酌黃犯後坦承，依對未滿14歲之女子性交罪判處有期徒刑3年，本案還可上訴。

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