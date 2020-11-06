救護車鳴笛闖紅燈遭側撞　法官判72萬維費「先折舊再6：4賠」

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北消防分隊一輛救護車，2019年9月間載著駕駛、救護員及盧姓婦人共3人行經竹北環北路五段與新溪街口時時，遭到王姓男子所駕駛的自小客車側撞，救護車當場向左翻覆，光維修費就花了72萬餘元，消防局認為王姓駕駛應付全責過失，向法院求償全額修車費，但法官認為，王男僅有6成過失，依折舊計算後王男應賠32餘萬元。新竹縣消防局長孫福佑表示，等收到判決再研議是否上訴。

▲救護車被撞上後還先以2輪翹孤輪的方式行駛了將近5秒才失去平衡倒地。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

2019年9月24日上午，一輛載有駕駛、救護員及傷者的救護車，在開啟警示燈與鳴笛模式下行經竹北市環北路五段與新溪街口時，遭到44歲王男駕駛轎車從側面撞上，救護車遭強烈撞擊後，先由左前、後2輪向前行駛4秒後，終於失去平衡不支倒地。救護車駕駛、隨車救護員經了解無明顯外傷，但仍送依檢傷，自小客車王姓駕駛未受傷，而救護車原載有傷患，也由另輛救護車接駁繼續送醫。

▲網友將車禍現場上傳臉書引起討論。（圖／翻攝新竹爆料公社）

事後，消防局將救護車送修，花了72萬6688 元，消防局認為，王姓駕駛位禮讓救護車，應負起全額維修費用，向法院提出告訴。



王男向法官坦承肇事經過，也同意自己為肇事主因，也願意負起賠償責任，但認為，賴姓消防員於本案所造成的損失也有過失，主張過失相抵，應減輕賠償責任，同時賠償金額過高，也要扣除零件的折舊，要求法官駁回消防局所請。

▲▼救護車原載傷患盧姓婦人也由另輛救護車接駁，繼續前往醫院治療。

法官調查交通鑑定報告內容發現，賴姓消防員駕駛救護車，閃著警示燈及警鳴器，卻因王姓駕駛超速駛入號誌管制路口，聽到有救護車警號未立即避讓，為肇事主因。足以認定被告對於車禍發生，顯有過失，並與救護車受損結果間有相當因果關係，是被告應負過失侵權行為責任，而賴姓消防員開救護車行經紅燈路時時，未充份注意綠燈駛入的車輛是肇事次因，王姓駕駛及消防員各佔6成及4成過失責任。

法官認，依折舊公式計算，救護車全部應計修復費54萬7863元，最後依過失比例賴男應賠32萬8718元，不過，對於法院判決結果新竹縣消防局局長卻不表認同，孫福佑說，法官判賠剩下的差額，消防局也不能要求消防員買單，最後也只能由公共預算支付，會等收到判決後再研議是否上訴。

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