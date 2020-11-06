影／直擊進博會　東森自然美攜手獲獎產品參展敲開國際大門

記者魏有德／上海報導

第三屆進博會昨（5）日正式對外開放，受新冠肺炎疫情影響，參加的人數雖然不若往屆，不過，展會規模卻不減反增，各參展商也卯足全力，把握這場對外宣傳品牌優勢，邁入國際視野的好機會。東森自然美於上屆首度參展後，本屆再升級展場規模，執行長林燕玲表示，參展不僅可展示品牌形象，也可以向國際及同行顯現品牌競爭力及專業度。

▲東森自然美執行長林燕玲（圖中）。（圖／記者魏有德攝）

林燕玲指出，東森自然美今年的展位在SK-II、L'Oreal及Estée Lauder等國際知名品牌中間，「代表著東森進來後，對自然美的期待不僅是個馳名的品牌，更是國際級的品牌，要打國際盃。」

此外，東森自然美持續以創造競爭力為契機，從全球經濟受疫情籠罩的逆境中破局。林燕玲表示，有機護膚、有機美麗及有機生活的主張，是吸引創業者及同行的重要原因，以有機生活為核心，從根本上踐行自然與美互補的審美哲學，也是近50年來持續不變的價值，「自然美做為一家企業的目標不僅僅是為了效益，也是為了成就更多人和更好的環境。」

▲東森自然美攜明星獲獎商品參加進博會。（圖／記者魏有德攝）

為了使國際能更加快速瞭解品牌及內涵，東森自然美也祭出屢屢獲獎的明星產品，作為秘密武器。包括2020年榮獲亞太健康生技三大獎的「NB-1晶鑽彈力全效肌活霜」、獲得「卓越品質獎」的「東森自然美-瑞升平衡滋養霜」等，獲得這些殊榮也代表專家學者組成的評審團，一致肯定東森自然美的傑出發展與產品品質。

▲東森自然美展場全面升級，佈置更為吸睛。（圖／記者魏有德攝）

數據顯示，第三屆進博會專業採購商報名仍達到40萬人次。其中，年營業額10億美元以上的達到2238家，年進口額1億美元以上的有近1400家，也就是說，在疫情影響下，仍有不少來自世界各地的採購商，希望從進博會中完成媒合，獲得更多經濟紅利。