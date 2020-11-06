美妝網紅李佳琦現身進博會　東森自然美執行長帶頭直播1.2萬人圍觀

▲東森自然美執行長林燕玲透過直播介紹品牌精神及明星商品。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

大陸美妝第一網紅李佳琦昨（5）日突現身消費品展區直播帶貨，吸引大批粉絲朝聖，將展場氣氛炒至最高點。同一展區的東森自然美不遑多讓，由執行長林燕玲親自領軍直播，向觀眾介紹品牌核心價值及展場內的明星商品，同樣獲得觀眾支持，一小時的直播時間內，吸引1.2萬人次觀看，完美詮釋科技結合美妝產業的新業態。

▲東森自然美直播人氣飆破萬人。（圖／記者魏有德攝）

東森自然美是以實體店為基礎的美妝領導品牌，近年深耕新科技領域，並跟進時下最流行的電商及直播帶貨，在新冠肺炎疫情下，將實體店受到的影響降至最低。進博會期間，東森自然美透過大陸知名的直播平台和客戶及粉絲互動，將高人氣的明星商品逐一推薦給觀眾，並且透過展場佈置，將品牌「人證、物證、科學做見證」的核心價值傳達出去。

▲上海市台辦主任李文輝到東森自然美展位參訪 。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，東森自然美執行長林燕玲在展場內也身先士卒帶頭直播，最後和觀眾玩起抽獎的小遊戲，獲得廣大迴響，吸引1.2萬人次觀看。此外，東森自然美的展位也受到與會來賓重視，包括上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等人，皆親自到展位參訪。

▲大陸美妝網紅第一人李佳琦現身進博會。（圖／記者魏有德攝）

提到直播帶貨，大陸最紅的美妝達人李佳琦也現身會場，所到之處皆吸引粉絲跟拍，大會也出動大批保安人員維持現場秩序，場面才不至於失控。李佳琦曾於2018年的雙11購物節與馬雲直播PK賣口紅，最終勝出，粗估年收入超千萬人民幣。