21.5億！　台企冠捷科技簽下進博會全球首單

▲第三屆進博會首筆簽約訂單由台資企業冠捷科技與上海晉聲貿易完成。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

台資企業冠捷科技今（5日）早簽下第三屆進博會首張採購訂單合約，採購產品包含智慧產品、液晶顯示器及電子零組件等原物料，據了解，這筆1年意向採購訂單達5億美元（約21.5億元新台幣）。冠捷科技集團副總裁陳濤表示，『到現場才知道這是今年進博會第一筆簽下的訂單，接下來希望能把握大陸內循環的發展契機。」

▲冠捷科技副總裁陳濤。（圖／記者魏有德攝）

陳濤強調，對集團來說，看中的不僅是今天簽下的5億美元，在未來幾年，大陸內需市場蓬勃發展的情況下，集團重點打造的智慧醫療、智慧家居及智慧教育，藉由內循環的經濟發展主軸，「5億變成30億或40億元美金，都是指日可待的事。」

這場進博會首筆簽約儀式在大陸國台辦副主任裴金佳、上海市副市長宗明、上海市台辦主任李文輝等人的見證下完成。台企冠捷科技及上海晉聲貿易公司於會場內簽下5億美金採購意向訂單，採購的產品主要為智慧產品及液晶顯示器、電子零組件等原物料。

▲大陸國台辦副主任裴金佳到進博會台企展位參訪。（圖／記者魏有德攝）

裴金佳一行在見證首單簽約後，還前往會場內的台資企業展館參訪，包括台北茶人、金門高粱、糖村及南僑集團。裴金佳在上海市台協會長張簡珍的陪同下，在南僑集團展場聽取簡單的說明，對展場內的麵包、食物等相關產品，產生高度興趣。