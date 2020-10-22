全家沙拉夾心土司美味驚人！推內餡激增不加價＋單品咖啡對折優惠　網友預備瘋搶

▲全家便利商店夾心匠土司兩款鹹口味，讓不少網友一吃上癮，特別是鹹香內餡吃了還想再吃更多，因此全家貼心推出餡料增量版。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

最近全台土司戰打得激烈，最快樂的就屬土司控們了，能搜羅各家不同風味土司吃好吃滿，其中全家便利商店夾心匠土司系列，熱銷好評不斷，今年度累積自目前為止銷售累積達1500萬個，有芋頭、花生、巧克力、草莓4種甜口味，還有雞蛋沙拉、鮪魚沙拉2種鹹口味，因土司口感柔軟、口味多樣，價格又實惠，而擁有大批愛好者，尤其鹹口味夾心土司更是人氣爆棚，架上常不見蹤影，早早就被掃空。鹹口味夾心土司會這麼搶手，原因除了外層土司綿柔可口之外，擁有多種口感和豐富調味的內餡配料，更是讓眾多網友讚不絕口，吃完大呼不夠過癮，想再多嚐幾口內餡好滋味。全家便利商店聽到廣大消費者心聲，重磅推出鹹口味內餡增量版，滿足眾人期待。

▲全家便利商店推出的匠土司甜鹹夾心系列，品質有口皆碑，不論當正餐或點心都給人大大滿足。

早餐補充元氣或下午嘴饞想吃點鹹鹹的食物，全家雞蛋、鮪魚沙拉夾心土司分量輕巧，是許多人的首選。透過日本沙拉大廠技術指導，在常溫狀態也能保持鮮美。大人小孩都愛的雞蛋沙拉夾心土司，100%新鮮雞蛋調製、無添加人工香料，以獨家技術製作出柔軟蛋白丁，吃得到Q彈顆粒感，輔以芥末提味，揉合出鮮拌雞蛋沙拉風味，網友紛紛表示「有淡淡香氣」、「清爽好耐吃！」、「蛋白丁增加整個土司口感」，好評不斷是人氣TOP1。

另一款鮪魚沙拉夾心土司則是全家獨有，以正鰹鮪魚混合洋蔥佐料，沙拉含肉量達35%，一打開包裝就聞得到鮪魚和土司香味；內餡還加上美乃滋及黑胡椒調味，吃來綿香不膩，更提升風味和層次，吸引網友激推「這款我最愛」、「很好吃跟土司很搭」。美好滋味讓人想吃更多，因此全家升級兩款鹹口味夾心土司，增加8%餡料，還把洋蔥丁從1mm加大到6mm，顆粒感更明顯，每一口都吃得到鹹香內餡和三段式燒成工法製成、充滿小麥香氣的匠土司，柔軟美味瞬間撫慰身心。

▲全家匠土司夾心系列的雞蛋沙拉和鮪魚沙拉口味，備受眾人喜愛，新升級版本更增量餡料，口口都吃得到美味內餡。

全家不僅要讓消費者吃進美味，更要吃得健康。主動將自有品牌及鮮食送驗國內首先提出Clean Label 潔淨標示評鑑標準的慈悅國際股份有限公司，並通過檢驗獲得Clean Label潔淨標示認證，代表食品不含人工香料、色素、甜味劑、防腐劑等8大添加物，且食品原料為非基改並符合農藥殘留法規，不光是夾心土司，還包括飯糰、便當、茶飲、零食點心、小吃等都盡力符合「真食物概念」，從源頭為民眾把關食安問題。

10/21起就能在全台各地全家便利商店，大口享用增量升級版的鹹香夾心土司，要是再配上一口香濃咖啡，簡直人生一大享受。全家就是這麼貼心，推出夾心匠土司全品項搭配單品咖啡即享咖啡對折優惠活動，把握小確幸天天有機會。

▲不僅甜口味夾心匠土司和咖啡速配，鹹口味夾心土司和單品咖啡同樣對味，近期還推出買鹹口味搭配單品咖啡半價活動，享受折扣美味不打折。（圖／全家便利商店提供）