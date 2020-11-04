【廣編】Kotex X CRAFTHOLIC宇宙人再度聯手賣萌～宇宙萌力登陸「全家」！

【廣編】

圖，文／金百利提供

看準CRAFTHOLIC宇宙人魅力持續延燒，Kotex靠得住與知名家用紙品牌舒潔、嬰幼兒品牌好奇等金百利家族品牌，自11月4日起至12月1日期間，聯手於全家便利商店推出「宇宙萌力登陸」獨家CRAFTHOLIC宇宙人限量商品滿額加價購活動，精心挑選讓少女心大噴發的「宇宙人口金零錢包」，活動期間內，凡於全家便利商店購買Kotex靠得住、舒潔及好奇指定系列商品滿$199元，就能以$99超值加購價限定優惠，將全台限量僅一萬兩千組、萌力無敵的「宇宙人口金零錢包」帶回家！

由Kotex靠得住、舒潔、好奇等金百利家族品牌聯合舉辦的「宇宙萌力登陸」全家通路限定促銷活動，除了超吸睛限量款「宇宙人口金零錢包」加價購活動之外，活動期間內更推出眾多品牌熱銷商品如Kotex靠得住多款熱銷衛生棉、舒潔迪士尼紙手帕與隨身包面紙系列、舒潔淨99抗菌濕巾、舒潔濕式衛生紙、好奇迪士尼系列隨身包嬰兒濕巾等同品項加10元多1件、以及週週超值選等優惠。想要入手通路限定的超激萌宇宙人口金零錢包？現在立刻手刀前往全家，收藏宇宙人的無敵萌力！



(*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)

