獨／全台最美富地市場3個月玩完！攤商怒喊：當初說要簽約6年

▲台中富地市場曾號稱全台最美夜市，但開幕才3個月就傳出收攤消息。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

曾號稱全台最美夜市、位在一中益民商圈的富地市場10/17悄熄燈號，自7/17開幕才短短三個月，富地市場也在10/18於官方臉書公布將接手草悟廣場。但卻有富地市場攤商爆料，不少攤商在收攤前5天才知道一中富地市場要收攤，氣憤的說「當初主辦方誇口要攤商跟他們簽約6年說一定做起來，但夜市要收不僅沒公告，還是攤商四處打聽才知道！」

富地市場官方臉書10月18日貼文寫道，「相信草悟廣場即將暫停營業的消息嚇壞不少喜愛這麼優美場地的朋友們，不過請不要擔心，我們即將游牧至草悟廣場囉。我們相約11月14日見！」

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富地市場背後經營團隊是打造台中審計新村、綠美丘團隊的地表最潮股份有限公司。一中富地市場攤商們也抱怨，當初簽約時主辦單位說已經招商7成，但開市時攤位稀稀落落，只有3、4成左右，不僅業績差，人潮也不如預期，生意勉強打平，最氣的是「10/17夜市要收攤，攤商幾乎都不知道，傳訊給主辦單位都已讀不回，雙十連假後才知道這裡要收了！」

富地市場當初號稱是全台最美夜市，主打日式木造攤位，號稱全年無休，遊客白天可以逛市集，晚上可以吃隱藏版夜市小吃，現場還打造特殊燈光、木頭造景，吸引不少網美拍照打卡，開幕前先受到疫情影響延宕時程，又遭爆料疑似違建、有消防安全疑慮，開幕才短短3個月就傳出收攤消息。

地表最潮公司執行長吳宗穎則回應，當初本來就設定是3至6個月的快閃夜市，因尋覓到草悟廣場，所以決定在開幕後3個月先熄燈號，「之後再游牧到草悟廣場以富地市場2.0版本跟大家見面」。至於攤商抱怨收攤未公告，吳宗穎則否認並表示，都有與廠商開會並通知。