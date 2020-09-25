又一間非吃不可的麻辣麵店　IG沒來打卡PO照就落伍了

▲最近在網路上很曝光度很高的「二鬼麵舖」，外觀看起來是咖啡廳，又有點文青小舖Fu，但其實它是一座流著台灣DNA的拉麵店。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

最近網路上出現一處療癒系打卡點，外觀看起來是咖啡廳，又有點文青小舖Fu，吸引不少網美朝聖，想知道它葫蘆裡賣得是什麼藥嗎？ETtoday記者帶你一探究竟！



▲「二鬼麵舖」的外觀像是咖啡廳，又有點文青小舖Fu。（圖／記者張凱喨攝；以下同）

綠意植栽搭配網美最愛的木質調與白色空間，加上大片採光，增添明亮感，讓人一走進來心情馬上被自然氛圍療癒，但真正讓女孩兒們卯起來狂拍的，其實是一碗碗色香味俱全的拉麵。



▲「二鬼麵舖」室內滿是綠意植栽搭配木質調與白色空間。



「看到很多朋友在IG上面都有分享，就想說來吃看看，來了之後的感覺就是真的很舒服、超好拍照！」不少網友是慕名而來大拍美照，而他們實際品嚐料理後也都給予好評，有人說「像我今天吃的是青麻的香草豬，很適合像我這種想要吃辣，又不敢吃太麻辣的人，它湯頭有一點清甜的感覺，很好喝」，也有人認為「一送上來就是它的料超多，我就想說，天哪！我一個女生真的吃得完嗎？然後那個湯頭麻而不辣，女生如果真的很怕辣的話，其實不用擔心，它真的滿好吃的，一般女生應該都是可以接受！」



▲不少網友是慕名而來大拍美照。

漂亮的裝潢能為用餐感受大大加分，但要擄獲人心，還得靠料理真功夫！這家「二鬼麵舖」其實是鬼椒連鎖餐飲的旗下品牌，因為老闆愛吃、懂吃，又有麻辣鍋背景，才能端出一道道流著台灣DNA的私房拉麵。不論是濃郁豚骨、鮮美的清燉牛骨、清爽的青麻或夠味的麻辣，四款湯麵、四種高湯，都是每日慢火細熬，搭配Q彈麵體和滿滿的配料，光用看的、聞的，就令人食指大動。



▲每日慢火細熬的湯頭搭配Q彈麵體和滿滿配料，光用看的就令人食指大動。

「二鬼麵舖」不只湯麵夠給力，口味豐富多元的乾拉麵，也讓許多嘴刁的饕客，一吃成主顧，「我今天吃的是炙燒黑牛拌麵，它的麵很Q，然後食材很好，我非常喜歡吃，我每次來都一定必點這道菜」；也有顧客初次造訪就留下好印象，大讚「辣子雞吃起來的味道就是，其實我平常不怎麼吃辣的人，但是我覺得這個辣度可以接受，而且它的雞非常新鮮、很嫩！」



▲口味豐富多元的乾拉麵，也讓許多嘴刁的饕客一吃成主顧。

看了這麼多道令人垂涎三尺的美食，而且嚐過的都說讚，你還不快來報復性吃一波！如果吃完還意猶未盡的話，也有外帶乾拌麵可以帶回家繼續享受。「二鬼麵舖」目前在全台北東南已有5家分店，現在就打開地圖，直奔離你最近的那一家吧！