　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

又一間非吃不可的麻辣麵店　IG沒來打卡PO照就落伍了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲最近在網路上很曝光度很高的「二鬼麵舖」，外觀看起來是咖啡廳，又有點文青小舖Fu，但其實它是一座流著台灣DNA的拉麵店。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

最近網路上出現一處療癒系打卡點，外觀看起來是咖啡廳，又有點文青小舖Fu，吸引不少網美朝聖，想知道它葫蘆裡賣得是什麼藥嗎？ETtoday記者帶你一探究竟！

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲「二鬼麵舖」的外觀像是咖啡廳，又有點文青小舖Fu。（圖／記者張凱喨攝；以下同）

綠意植栽搭配網美最愛的木質調與白色空間，加上大片採光，增添明亮感，讓人一走進來心情馬上被自然氛圍療癒，但真正讓女孩兒們卯起來狂拍的，其實是一碗碗色香味俱全的拉麵。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲「二鬼麵舖」室內滿是綠意植栽搭配木質調與白色空間。

「看到很多朋友在IG上面都有分享，就想說來吃看看，來了之後的感覺就是真的很舒服、超好拍照！」不少網友是慕名而來大拍美照，而他們實際品嚐料理後也都給予好評，有人說「像我今天吃的是青麻的香草豬，很適合像我這種想要吃辣，又不敢吃太麻辣的人，它湯頭有一點清甜的感覺，很好喝」，也有人認為「一送上來就是它的料超多，我就想說，天哪！我一個女生真的吃得完嗎？然後那個湯頭麻而不辣，女生如果真的很怕辣的話，其實不用擔心，它真的滿好吃的，一般女生應該都是可以接受！」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲不少網友是慕名而來大拍美照。

漂亮的裝潢能為用餐感受大大加分，但要擄獲人心，還得靠料理真功夫！這家「二鬼麵舖」其實是鬼椒連鎖餐飲的旗下品牌，因為老闆愛吃、懂吃，又有麻辣鍋背景，才能端出一道道流著台灣DNA的私房拉麵。不論是濃郁豚骨、鮮美的清燉牛骨、清爽的青麻或夠味的麻辣，四款湯麵、四種高湯，都是每日慢火細熬，搭配Q彈麵體和滿滿的配料，光用看的、聞的，就令人食指大動。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲每日慢火細熬的湯頭搭配Q彈麵體和滿滿配料，光用看的就令人食指大動。

「二鬼麵舖」不只湯麵夠給力，口味豐富多元的乾拉麵，也讓許多嘴刁的饕客，一吃成主顧，「我今天吃的是炙燒黑牛拌麵，它的麵很Q，然後食材很好，我非常喜歡吃，我每次來都一定必點這道菜」；也有顧客初次造訪就留下好印象，大讚「辣子雞吃起來的味道就是，其實我平常不怎麼吃辣的人，但是我覺得這個辣度可以接受，而且它的雞非常新鮮、很嫩！」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲口味豐富多元的乾拉麵，也讓許多嘴刁的饕客一吃成主顧。

看了這麼多道令人垂涎三尺的美食，而且嚐過的都說讚，你還不快來報復性吃一波！如果吃完還意猶未盡的話，也有外帶乾拌麵可以帶回家繼續享受。「二鬼麵舖」目前在全台北東南已有5家分店，現在就打開地圖，直奔離你最近的那一家吧！

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／金正恩向南韓道歉了：做了不該做的事情
熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路
獨／小鬼低調入殮　眾親友不捨淚別最後一程
峮峮痛別小鬼抱友人大哭！ 黃爸看遠方落寞背影惹鼻酸
楊丞琳、許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」
快訊／小鬼遺體送抵二殯！預計下午火化「回到自己的星球」
峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！許瑋甯等眾星友全來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

疫情無阻！南投茶博會續辦　中興新村10/9起飄「拾憶茶香」

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

全台最大船型光雕、海上美術館2.0！「基隆潮藝術」25日起15件展品免費看

絕美西濱海岸拍起來！彰化7大IG打卡熱點　巨木群寂寥感溢出鏡頭外

全台最美賞楓地！住進紅葉山城中　訂武陵富野送礁溪晶泉丰旅住一晚

就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了　甜點、飲料無限供應

又一間非吃不可的麻辣麵店　IG沒來打卡PO照就落伍了

食材裝熟、煙味纏身有夠煩⋯中秋必備4款家電讓你烤肉一把罩

氫氣泡綿密又健康　「歐心氣泡氫水」爆紅夏季銷售翻十倍

實現小鬼黃鴻升願望！KID熬夜完成《我不是空笑夢》MV

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了　甜點、飲料無限供應

又一間非吃不可的麻辣麵店　IG沒來打卡PO照就落伍了

食材裝熟、煙味纏身有夠煩⋯中秋必備4款家電讓你烤肉一把罩

氫氣泡綿密又健康　「歐心氣泡氫水」爆紅夏季銷售翻十倍

實現小鬼黃鴻升願望！KID熬夜完成《我不是空笑夢》MV

賈靜雯全家福畫作藏小鬼的愛　「三個寶貝還等著乾爹給的嬉鬧幸福」

板橋大遠百韓國展攜KAKAO friends登場　網路爆紅ABC蔬果汁買氣夯

【廣編】遠百中秋禮品濃情表心意！2020秋節餅香禮優　團圓好滋味等您來品嘗

中壢大江週年慶刷餐飲最高回饋32％　青埔商圈帶動買氣業績狂飆

三倍券亮出來！內行人激推全台週年慶、星級餐廳　33折爽吃夢幻大餐荷包不縮水

都穿平底鞋！25歲女「歪指痛爆」睡不著　醫曝5大成因：和遺傳有關

積壓公文逾期怕被懲處爆吃案　桃警入侵電腦竄改11件「都辦妥」

亞馬遜「球狀」新音箱登場！　同時發布雲端遊戲服務「Luna」

快訊／金正恩向南韓道歉！朝投誠公務員連開10槍　親曝：做了不該做的事

每26分鐘就1人死於心臟病！醫談「主動脈剝離」：9成都是高血壓引起

申請社區磁扣！總幹事「現在沒空」打槍　她白跑3趟：互踢是怎樣

淡江大學校友徐航健捐1.2億　校方允諾「有蓮獎學金」將助校招⽣

詹眉組合媲美「OK連線」　合砍60分本季18勝1敗

照片裡是誰？　IZ*ONE答案令全場震驚⋯網衝擊：時代差異？

LIVE／「確診+1」國內累計510例　指揮中心14:00最新說明

消費熱門新聞

康是美、屈臣氏盒裝口罩現貨供應

周六補班不憂鬱！超商咖啡買1送1

賈靜雯全家福畫作藏小鬼的愛

清水模設計「湘菜餐廳」

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

萊潔蜜光橘口罩高雄16家搶先開賣

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

KID熬夜完成小鬼黃鴻升願望

全聯開賣6款全新OREO聯名甜點！

自然療癒！文青風拉麵店掀打卡熱

三倍券亮出來　33折爽吃夢幻大餐

遠百韓國展開跑　爆紅ABC蔬果汁超夯

把家變健身房！Wondercise動起來

身份證「9、2、6」補班小確幸！

更多熱門

相關新聞

二鬼麵舖九月宜蘭羅東展店

二鬼麵舖九月宜蘭羅東展店

網上好評不斷的二鬼麵舖即將在宜蘭羅東展店！鬼椒飲食集團旗下的二鬼麵舖秉持著毫不馬虎的職人精神，堅持以真材實料、新鮮食材燉煮湯頭，除了有經典的「麻辣」口味，下足重本用洋蔥、蔬菜、牛大骨和牛小排熬製，並加入獨家調配辛香滿分的紅油帶出麻辣主題。

法鬥一進電梯嗨起來　秒露Ｕ型燦笑

法鬥一進電梯嗨起來　秒露Ｕ型燦笑

朱雪璋斷人腳筋　二審判賠115萬

朱雪璋斷人腳筋　二審判賠115萬

台中超大夢幻歐式公園12月開幕

台中超大夢幻歐式公園12月開幕

網美被勒贖　機智一招駭客悲劇了

網美被勒贖　機智一招駭客悲劇了

關鍵字：

二鬼麵舖鬼椒麻辣麵乾拌麵湯拉麵乾拉麵療癒文青自然網美打卡

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

海芬夢到黃鴻升：謝謝你想盡辦法來！

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面