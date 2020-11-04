「新北美展X新北美誌」特映會　重返1995淡水河上的風起雲湧

▲「淡水河上的風起雲湧」參展作品《魚水之歡》藝術家：周明訓、黃榮國、鄭聰文、歐培英。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立美術館線上刊物「新北美誌」創刊3年首次舉辦實體活動「新北美誌X新北美展《淡水河上的風起雲湧&1995後工業藝術祭》紀錄片特映暨座談會」，將於8日在新北市藝文中心舉辦，將帶大家重返藝術能量大爆發的90年代。

文化局表示，新北市做為移民的故鄉、工業發展重鎮，形塑出多元的人文風情及藝術發展，90年代更以新北市盆地邊緣凝聚各種藝術能量，擴散至全臺各地，而興建中的新北市立美術館，期望承襲這份藝術能量，在今年美展期間特別放映90年代極具代表性的兩場展覽「淡水河上的風起雲湧」及「台北國際後工業藝術祭」紀錄片。

文化局說，前者以別開生面的大型戶外裝置作品為主軸，後者則以前衛行為展演提出對體制與主流的挑戰，對當時乃至今日的藝術發展都有十足的影響力。本次活動將回溯新北市的藝術生態脈絡，透過導演、學者及觀眾的對話和梳理，將此關注發酵醞釀至美術館落成開館。

▲「淡水河上的風起雲湧」參展作品《外星人親善訪問團》藝術家：邵蓓蒂、何良海、何舒慧。

美術館籌備處指出，新北市立美術館籌備處自2017年開始，每年發行數位藝文刊物「新北美誌」，從新北市視覺藝術生態出發，梳理新北市獨特的地理位置─盆邊及其藝文發展，並推展報導跨領域實踐、兒童藝術體驗與社區藝術共創，而即將於12月出刊的第八期則會深入探討90年代發生在新北市的藝術事件與進程。

美術館籌備處表示，本次放映的「淡水河上的風起雲湧」為臺北縣第七屆美展命題名稱，沿著淡水河岸結合現地生態與藝術創作，讓在地景觀、傳統前衛與環境藝術共融展出，曾受邀參加溫哥華和釜山兩地國際影展；「台北國際後工業藝術祭」又稱第二屆「台北破爛生活節」，則上演著種種前衛藝術與意識形態的極端行為表演，試圖挑戰當時的社會氛圍。

「新北美誌X新北美展《淡水河上的風起雲湧&1995後工業藝術祭》紀錄片特映暨座談會」於11月8日下午1時30分在新北市藝文中心B1演奏廳舉辦，活動全程免費（唯影片為限制級，將限定年滿18歲以上民眾報名）。報名網址：https://reurl.cc/e8noZ7，更多活動訊息請上新北市立美術館臉書及官網：https://www.ntmoa.tw/查詢。

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