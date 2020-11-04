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2020新北創意「百華齊新」開展　學生亮眼設計打造華新街

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▲2020新北創意「百華齊新」開展 學生亮眼設計打造華新街。（圖／新北市經發局提供）

▲2020新北創意「百華齊新」開展，學生亮眼設計打造華新街。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府「2020設計新北」活動來到了第二階段，即日起至11月30日止，將以「中和華新街」及新北各地地理與人文特性為主題，在板橋府中15接力展出「百華齊新−原生文化，在地融合」及「新北風」兩項展覽，展出大專院校學生與地方創生團隊設計作品。

副市長吳明機指出，台灣擁有超過12萬名緬甸歸僑，其中約有4萬名集中於華新街一帶，因此走一趟華新街就能感受到緬甸特有宗教、語言及美食文化氛圍，當地著名的節慶活動如「點燈節」與「潑水節」即為緬甸最重要2大節慶，為讓更多年青人了解緬甸文化之美。

▲2020新北創意「百華齊新」開展 學生亮眼設計打造華新街。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市副市長吳明機及貴賓參觀「2020新北創意大賞百華齊新」展覽。

吳明機表示，藉由本次活動也希望年青人實地瞭解在地文化，運用參與式設計方式，再造街區新活力；而另一新北風地方創生展覽，同樣藉由新北各地區與人文特性，展現農業精緻之特性，並展示不同飲食特色與物產，運用互動與設計詮釋給來到展場的旅客。

經發局表示，中和華新街因歷史淵源關係，而逐漸形成今日的緬甸街，本次競賽收到許多亮眼設計，將透過媒合廠商或運用政府資源方式，提高優秀得獎作品實際落地應用之可能性，並進一步希望透過學生的創意，提供商圈不同經營模式的思考方向，進而帶動新北商圈的活絡。

「百華齊新−原生文化，在地融合」及「新北風」展出時間分別自即日起至11月29日止，及10月29日至11月30日止於板橋府中15動畫故事館3、4樓進行。歡迎有興趣的民眾前來參觀，更多活動訊息請上「新北市政府經濟發展局」粉絲專頁或「2020設計新北」官網查詢。

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